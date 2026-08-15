Alla fine Romero è andato ufficialmente all'Atletico Madrid: perché l'Inter non è riuscita a prenderlo?

Sembrava dover essere lui il tassello definitivo che avrebbe completato la difesa di Cristian Chivu, e invece l'Inter ha dovuto rinunciarvi: simbolo di un mercato che per diverse settimane è stato bloccato e che nelle ultime ore si è sbloccato praticamente solo grazie a un'uscita.

In ogni caso: Cristian Romero non sarà un giocatore nerazzurro. L'argentino è stato ufficializzato dall'Atletico Madrid, che nel momento di stallo della trattativa con l'Inter ha concluso per il suo arrivo.

Ma perché Romero non è andato all'Inter? E l'Inter adesso chi prende al suo posto in difesa?