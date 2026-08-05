Romero si allontana dall'Inter? L'offerta nerazzurra, cosa manca per chiudere e l'interesse dell'Atletico Madrid

Oltre al mancato accordo tra Romero e Inter sull'ingaggio, a bloccare l'affare è anche la situazione di Pavard.

I nerazzurri infatti potranno affondare il colpo per l'argentino solo dopo aver trovato una nuova sistemazione al francese, possibilmente a titolo definitivo.

Pavard è rientrato all'Inter dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia. E durante il ritiro è stato valutato con attenzione da Chivu. Ma di certo non è una prima scelta.

Se arrivasse una buona offerta, insomma, l'Inter lo cederebbe senza problemi e poi si fionderebbe su Romero.