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Lelio Donato

Romero si allontana dall'Inter? L'offerta nerazzurra, cosa manca per chiudere e l'interesse dell'Atletico Madrid

Calciomercato
Inter
Atletico Madrid

L'Inter ha trovato un accordo di massima col Tottenham ma non ancora quello con Romero sull'ingaggio e l'argentino preferisce unirsi all'Atletico Madrid di Simeone, che intanto fa cassa per presentare un'offerta agli Spurs.

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Altro affare a rischio per l'Inter in una sessione di mercato fin qui molto complicata.

Dopo aver visto saltare Palestra e Khalaili, seppure per motivi diversi, adesso anche l'operazione Romero si è complicata.

In questo caso a pesare potrebbe essere la volontà dell'argentino che spinge per lasciare il Tottenham ma non ha ancora trovato un accordo con l'Inter.

Anche perché sogna di unirsi all'Atletico Madrid allenato dal suo connazionale Simeone.

  • L'ACCORDO INTER-TOTTENHAM

    Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter avrebbe raggiunto un'intesa di massima col Tottenham.

    I nerazzurri hanno individuato in Cristian Romero il profilo giusto per rinforzare ulteriormente un reparto in cui è già arrivato John Stones a parametro zero.

    L'argentino d'altronde era l'obiettivo principale e per questo l'Inter sarebbe disposta a spendere di fatto i 40 milioni stanziati inizialmente per l'acquisto del sostituto di Dumfries.

    L'offerta nerazzurra al Tottenham sarebbe di 35 milioni più cinque di bonus, abbastanza per convincere gli Spurs anche perché Romero spinge per lasciare l'Inghilterra.

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  • IL NODO INGAGGIO E LA VOGLIA DI ATLETICO

    E allora cosa blocca l'affare Romero-Inter?

    Il nodo principale riguarda l'ingaggio del difensore che attualmente a Londra guadagna 6 milioni di euro netti a stagione, troppi per i nerazzurri.

    Inoltre al momento Romero sta dando assoluta priorità a quella che è la sua destinazione preferita, ovvero l'Atletico Madrid.

    L'argentino in Serie A ha fatto benissimo con Genoa e Atalanta ma ora vorrebbe provare la Liga. E soprattutto vuole essere allenato dal connazionale Simeone.

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  • LA CESSIONE DI PAVARD

    Oltre al mancato accordo tra Romero e Inter sull'ingaggio, a bloccare l'affare è anche la situazione di Pavard.

    I nerazzurri infatti potranno affondare il colpo per l'argentino solo dopo aver trovato una nuova sistemazione al francese, possibilmente a titolo definitivo.

    Pavard è rientrato all'Inter dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia. E durante il ritiro è stato valutato con attenzione da Chivu. Ma di certo non è una prima scelta.

    Se arrivasse una buona offerta, insomma, l'Inter lo cederebbe senza problemi e poi si fionderebbe su Romero.

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  • L'ATLETICO PREPARA L'OFFERTA

    Ad oggi l'Atletico Madrid non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per Romero, ma secondo quanto riporta Fabrizio Romano è pronto a farlo nelle prossime ore.

    Anche se la società spagnola metterebbe sul piatto trenta milioni di euro, dieci in meno rispetto a quanto offre l'Inter per il difensore argentino.

    L'Atletico Madrid intanto sta facendo cassa con un paio di cessioni pesanti: dopo aver di fatto definito quella di Molina alla Roma, i Colchoneros venderanno anche Matteo Ruggeri.

    L'esterno italiano dovrebbe trasferirsi in Premier League per vestire la maglia dell'Aston Villa.

    Subito dopo, probabilmente, partirà l'assalto dell'Atletico Madrid che conta sulla forte volontà di Romero per sorpassare l'Inter e chiudere l'operazione.

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