Romero si allontana dall'Inter? L'offerta nerazzurra, cosa manca per chiudere e l'interesse dell'Atletico Madrid

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Altro affare a rischio per l'Inter in una sessione di mercato fin qui molto complicata.
Dopo aver visto saltare Palestra e Khalaili, seppure per motivi diversi, adesso anche l'operazione Romero si è complicata.
In questo caso a pesare potrebbe essere la volontà dell'argentino che spinge per lasciare il Tottenham ma non ha ancora trovato un accordo con l'Inter.
Anche perché sogna di unirsi all'Atletico Madrid allenato dal suo connazionale Simeone.