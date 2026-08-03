Romero all'Inter, ci siamo quasi: cosa porterà il suo arrivo a Chivu e perché sta lasciando il Tottenham

L'Inter sta sfruttando anche un altro aspetto: la voglia di Romero di lasciare il Tottenham. Un desiderio divenuto evidente nel corso delle ultime settimane, e che nessuno ha mai smentito.

"All'inizio della mia esperienza, ad aprile, ho avuto tantissimi colloqui individuali - ha rivelato qualche giorno fa Roberto De Zerbi - e i giocatori mi hanno esposto le loro idee. Io ho risposto: 'Aiutatemi a salvarci e poi vi aiuterò ad andarvene'. Ma Romero è stato incredibile con me, eccezionale, per il suo comportamento e per il rispetto dimostrato. Ha sofferto quando non ha giocato l'ultima partita. Dopo la semifinale contro l'Inghilterra ci siamo scambiati dei messaggi, ma non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare. Ho rispettato ciò che mi aveva detto. Così come per Vicario e per ogni giocatore. Romero è uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma alla fine ho detto di voler rispettare la loro volontà".

De Zerbi, nella stessa intervista, ha detto anche che "non è vero che volesse andare in Argentina per preparare il Mondiale". Riferimento a quel che è accaduto nelle settimane conclusive della stagione, in cui Romero è tornato in patria con il Tottenham impelagato nella zona retrocessione.

L'italiano aveva già difeso ai tempi il proprio difensore, ma la sensazione del tifo era netta: il capitano aveva abbandonato la barca che stava affondato (e che poi, in realtà, sarebbe rimasta a galla). Lo strappo, di fatto, si è consumato lì. E l'Inter ne sta approfittando.