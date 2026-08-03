Romero all'Inter, ci siamo quasi: cosa porterà il suo arrivo a Chivu e perché sta lasciando il Tottenham

John Stones è diventato realtà qualche giorno fa. E il dubbio se l'Inter avrebbe o meno forzato la mano anche per un altro difensore sta per essere risolto: sì, lo farà. O meglio: lo sta già facendo.
Il secondo centrale in questione è come noto Cristian Romero. Ed è sempre più vicino a indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione: secondo la Gazzetta dello Sport c'è un'intesa sulla base di 40 milioni di euro tra i due club e rimangono appena da limare le richieste del calciatore, che chiede 6 milioni l'anno.
Insomma: a meno di sorprese si viaggia spediti verso la classica fumata bianca. E verso l'arrivo a Milano di un calciatore che l'Inter ha scelto con cura prima di organizzare il proprio affondo. Per diversi motivi.
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