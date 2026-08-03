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Romagnoli LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Romagnoli aspetta l'Al Sadd da settimane ma gioca con la Lazio: cosa sta succedendo e l'opzione Atalanta

Calciomercato
Serie A
Lazio
A. Romagnoli
Al-Sadd
Atalanta

Il centrale biancoceleste si è messo regolarmente a disposizione di Gattuso, scendendo in campo contro Avellino e Ascoli. In attesa che una ingarbugliata situazione di mercato si sblocchi.

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Alessio Romagnoli aspetta. E aspetta, e aspetta. Ma il Godot che sta attendendo da tempo, ovvero il trasferimento all'Al Sadd, non si è ancora palesato per portarlo via da Roma.

Nonostante un accordo già raggiunto da tempo dai due club, che si erano stretti la mano addirittura a giugno dopo il nulla di fatto di qualche mese prima, la situazione è sempre la stessa: Romagnoli non si è ancora mosso dalla Lazio, in attesa di novità che non arrivano.

L'ex centrale del Milan, intanto, si è messo pienamente a disposizione di Rino Gattuso, il suo nuovo allenatore e sua vecchia conoscenza dai tempi rossoneri. Ma per quanto ancora?


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  • IN CAMPO CONTRO AVELLINO E ASCOLI

    Romagnoli si sta allenando assieme al resto della rosa di Gattuso a Formello, sede del ritiro estivo. Ed è sceso in campo in entrambe le amichevoli che la squadra ha disputato nel giro di 24 ore o poco più.

    Sabato mattina l'ex rossonero è stato inserito nella formazione titolare da Gattuso per la gara contro l'Avellino, vinta 6-3 dalla Lazio, indossando pure la fascia di capitano; un giorno più tardi è invece partito dalla panchina contro l'Ascoli, entrando a un quarto d'ora dalla fine e partecipando alla rimonta biancoceleste (1-2).

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  • Romagnoli LazioGetty Images

    COSA STA SUCCEDENDO CON L'AL SADD

    Nel mentre, come detto, l'operazione tra Lazio e Al Sadd ancora non si è sbloccata. Un mese e mezzo circa l'accordo tra i due club, arrivato verso la fine di giugno, Romagnoli è ancora un giocatore biancoceleste.

    Perché? Il motivo è venuto alla luce in un secondo momento: l'Al Sadd aveva accettato di pagare subito i 3 milioni di euro necessari per liberare Romagnoli, ma ha fatto un passo indietro dopo che il governo locale, a causa della guerra nel Golfo Persico, ha imposto limitazioni nel trasferimento di denaro all'estero.

    L'Al Sadd ha così preso tempo, proponendo alla Lazio di prendere subito Romagnoli e impegnarsi a pagare i 3 milioni pattuiti a gennaio. Ma il club di Lotito ha rifiutato. E l'operazione è entrata in una fase di impasse imprevista.

    Romagnoli, così come la Lazio, ha già trovato da tempo un accordo con l'Al Sadd: a Doha guadagnerebbe circa 6 milioni di euro netti l'anno per tre anni, per un totale di 18 milioni.

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  • ENTRA IN SCENA L'ATALANTA?

    La trattativa tra Lazio e Al Sadd rischia seriamente di saltare proprio come era accaduto a gennaio: anche allora Romagnoli aveva riempito le valigie per andarsene in Qatar, salvo rimanere a Roma per la mancanza di tempi tecnici.

    Non è detto, però, che il mancino indossi la maglia della propria squadra del cuore nella prossima stagione. Soprattutto perché quel che sta accadendo attorno a lui rischia di attirare altre pretendenti al suo acquisto. Come l'Atalanta, altro club che negli ultimi giorni è stato accostato a lui con sempre maggiore frequenza.

    Il motivo risiede anche nel trasferimento a Bergamo di Maurizio Sarri, l'allenatore che durante la sua (doppia) esperienza alla Lazio ha fatto di Romagnoli un pilastro difensivo, e che dalla prossima stagione guiderà proprio l'Atalanta.

    Secondo Repubblica, lo stallo dovrebbe durare ancora pochi giorni: Romagnoli avrebbe infatti intenzione di aspettare l'affondo dell'Al Sadd fino alla fine di questa settimana prima di valutare altre opzioni per il proprio futuro.

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  • Gattuso(C)Getty Images

    LE PAROLE DI GATTUSO

    Dopo l'amichevole contro l'Ascoli, intanto, a Gattuso è stato chiesto anche della situazione di Romagnoli. E l'ex commissario tecnico dell'Italia ha risposto così:

    "Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo".

    Anche lui attende novità, così come Romagnoli. Anche lui attende di capire come potrà costruire una difesa che ha già perso Gila e accolto Doekhi. Anche lui aspetta di conoscere il futuro del proprio centrale. Con la speranza, naturalmente, di poterlo allenare alla Lazio.

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