Romagnoli aspetta l'Al Sadd da settimane ma gioca con la Lazio: cosa sta succedendo e l'opzione Atalanta

Nel mentre, come detto, l'operazione tra Lazio e Al Sadd ancora non si è sbloccata. Un mese e mezzo circa l'accordo tra i due club, arrivato verso la fine di giugno, Romagnoli è ancora un giocatore biancoceleste.

Perché? Il motivo è venuto alla luce in un secondo momento: l'Al Sadd aveva accettato di pagare subito i 3 milioni di euro necessari per liberare Romagnoli, ma ha fatto un passo indietro dopo che il governo locale, a causa della guerra nel Golfo Persico, ha imposto limitazioni nel trasferimento di denaro all'estero.

L'Al Sadd ha così preso tempo, proponendo alla Lazio di prendere subito Romagnoli e impegnarsi a pagare i 3 milioni pattuiti a gennaio. Ma il club di Lotito ha rifiutato. E l'operazione è entrata in una fase di impasse imprevista.

Romagnoli, così come la Lazio, ha già trovato da tempo un accordo con l'Al Sadd: a Doha guadagnerebbe circa 6 milioni di euro netti l'anno per tre anni, per un totale di 18 milioni.