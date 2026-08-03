Romagnoli aspetta l'Al Sadd da settimane ma gioca con la Lazio: cosa sta succedendo e l'opzione Atalanta

Alessio Romagnoli aspetta. E aspetta, e aspetta. Ma il Godot che sta attendendo da tempo, ovvero il trasferimento all'Al Sadd, non si è ancora palesato per portarlo via da Roma.
Nonostante un accordo già raggiunto da tempo dai due club, che si erano stretti la mano addirittura a giugno dopo il nulla di fatto di qualche mese prima, la situazione è sempre la stessa: Romagnoli non si è ancora mosso dalla Lazio, in attesa di novità che non arrivano.
L'ex centrale del Milan, intanto, si è messo pienamente a disposizione di Rino Gattuso, il suo nuovo allenatore e sua vecchia conoscenza dai tempi rossoneri. Ma per quanto ancora?
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