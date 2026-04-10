Roma-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: Malen cecchino, Pellegrini sfortunato, Caracciolo e Touré si addormentano

Vittoria ristoratrice per la Roma, a cinque giorni dalla pesante debacle di San Siro: all'Olimpico nulla da fare per un Pisa ormai rassegnato allo scenario dell'immediato ritorno in Serie B. I giallorossi agganciano momentaneamente la Juventus e vanno a -1 dal Como, impegnato domenica sera contro l'Inter.
A Malen bastano tre minuti per dare al match l'indirizzo sperato dal pubblico di casa: Caracciolo si addormenta e l'olandese può involarsi in maniera vincente verso la porta di Semper. Svilar deve metterci la manona per evitare l'1-1 di Tramoni, unico sussulto nerazzurro del primo tempo: gli avversari si divertono e sfiorano il raddoppio con la punizione di Pellegrini, sfortunato nel colpire l'incrocio dei pali.
Il 2-0 è nell'aria e arriva a ridosso dell'intervallo: azione tambureggiante chiusa dal tocco sottoporta del solito Malen, a segno col più facile dei goal. La frazione si chiude con l'infortunio al flessore di Pellegrini: condizioni da valutare nelle prossime ore.
Hojholt ha la chance di riaprire i conti ma calcia in bocca a Svilar, non sbaglia invece Malen che arriva in doppia cifra in campionato in poco meno di tre mesi: imbucata di Soulé e rasoterra chirurgico del cecchino olandese.
Da qui è tutta gestione per la Roma: Gasperini concede la standing ovation a Soulé e soprattutto a Malen, osannato al momento dell'uscita dal campo.