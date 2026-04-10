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Malen Roma Pisa Serie AGetty Images
Vittorio Rotondaro

Roma-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: Malen cecchino, Pellegrini sfortunato, Caracciolo e Touré si addormentano

Serie A
Roma vs Pisa
Roma
Pisa

La Roma torna a vincere grazie alla prima tripletta in carriera di Malen: k.o. il Pisa, sempre più destinato alla retrocessione in Serie B.

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Vittoria ristoratrice per la Roma, a cinque giorni dalla pesante debacle di San Siro: all'Olimpico nulla da fare per un Pisa ormai rassegnato allo scenario dell'immediato ritorno in Serie B. I giallorossi agganciano momentaneamente la Juventus e vanno a -1 dal Como, impegnato domenica sera contro l'Inter.

A Malen bastano tre minuti per dare al match l'indirizzo sperato dal pubblico di casa: Caracciolo si addormenta e l'olandese può involarsi in maniera vincente verso la porta di Semper. Svilar deve metterci la manona per evitare l'1-1 di Tramoni, unico sussulto nerazzurro del primo tempo: gli avversari si divertono e sfiorano il raddoppio con la punizione di Pellegrini, sfortunato nel colpire l'incrocio dei pali.

Il 2-0 è nell'aria e arriva a ridosso dell'intervallo: azione tambureggiante chiusa dal tocco sottoporta del solito Malen, a segno col più facile dei goal. La frazione si chiude con l'infortunio al flessore di Pellegrini: condizioni da valutare nelle prossime ore.

Hojholt ha la chance di riaprire i conti ma calcia in bocca a Svilar, non sbaglia invece Malen che arriva in doppia cifra in campionato in poco meno di tre mesi: imbucata di Soulé e rasoterra chirurgico del cecchino olandese.

Da qui è tutta gestione per la Roma: Gasperini concede la standing ovation a Soulé e soprattutto a Malen, osannato al momento dell'uscita dal campo.

  • PAGELLE ROMA

    Ndicka (6.5) si regala un assist con la 'collaborazione' di Caracciolo, Rensch (6.5) caparbio nell'azione del raddoppio. Soulé (6.5) torna a brillare, ma non quanto uno scatenato Malen (8.5): 100% di realizzazione e serata perfetta.

    Voti Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6; Celik 6.5 (78' Angelino s.v.), Cristante 6, Pisilli 6, Rensch 6.5 (85' Venturino s.v.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (46' El Shaarawy 6); Malen 8.5 (78' Robinio Vaz s.v.). All. Gasperini.

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  • PAGELLE PISA

    Caracciolo (4.5) spalanca le porte del vantaggio a Malen, Touré (4.5) fa lo stesso prima dell'intervallo. Hojholt (5) ha la chance del 2-1 ma se la divora, Tramoni (5.5) non supera Svilar.

    Voti Pisa (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 4.5 (84' Coppola s.v.), Caracciolo 4.5, Canestrelli 5; Touré 4.5 (54' Piccinini 6), Hojholt 5 (54' Akinsanmiro 6), Aebischer 5.5, Angori 5.5; Tramoni 5.5 (74' Durosinmi 6), Leris 5; Moreo 5.5 (74' Loyola 6). All. Hiljemark.

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  • TABELLINO ROMA-PISA

    Marcatori: 3', 43', 52' Malen

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6; Celik 6.5 (78' Angelino s.v.), Cristante 6, Pisilli 6, Rensch 6.5 (85' Venturino s.v.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (46' El Shaarawy 6); Malen 8.5 (78' Robinio Vaz s.v.). All. Gasperini.

    PISA (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 4.5 (84' Coppola s.v.), Caracciolo 4.5, Canestrelli 5; Touré 4.5 (54' Piccinini 6), Hojholt 5 (54' Akinsanmiro 6), Aebischer 5.5, Angori 5.5; Tramoni 5.5 (74' Durosinmi 6), Leris 5; Moreo 5.5 (74' Loyola 6). All. Hiljemark.

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Touré (P), Celik (R)

    Espulsi: -

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