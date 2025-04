Roma-Juventus dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Juventus

Posticipo domenicale di lusso all'Olimpico, dove si sfidano la Roma e la Juventus: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Luci all'Olimpico per un posticipo domenicale di lusso: la Roma, in prepotente ascesa tanto da essere tornata a sognare l'Europa, sfida una Juventus tornata a vincere dopo il cambio in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor.

La squadra di Claudio Ranieri è reduce da sette vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali sabato scorso a Lecce: un 1-0 determinato da un sinistro vincente nel finale di Dovbyk. I bianconeri invece si sono lasciati parzialmente alle spalle sconfitte e polemiche, battendo il Genoa sempre per 1-0 grazie a una perla di Yildiz.

Roma e Juventus si sfidano per la seconda volta in questa stagione: la prima coincide con la partita d'andata, disputata all'Allianz Stadium di Torino lo scorso 1° settembre e terminata sul punteggio di 0-0.

Quando e dove si gioca Roma-Juventus? Dove sarà visibile in tv e streaming? Quali sono le formazioni che scenderanno in campo all'Olimpico? Tutte le informazioni utili su uno dei big match della trentunesima giornata di Serie A.