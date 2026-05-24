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Gasperini Verona Roma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Roma in Champions, Gasperini può esultare: "Filotto al momento giusto"

Serie A
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
G. Gasperini

Il tecnico della Roma ha parlato dopo aver raggiunto la Champions League: "E' stata un'annata difficile per altri aspetti, ma non per il rapporto con i giocatori e con il pubblico e alla fine è stata la locomotiva".

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La Roma giocherà la prossima Champions League, alla pari di Inter, Napoli e Como. Al primo colpo, Gasperini ha riportato i giallorossi nel massimo torneo europeo dopo anni di attesa: il successo contro il Verona nell'ultimo turno ha condotto i capitolini al terzo posto e all'obiettivo che mancava oramai dal 2019.

In mezzo alle polemiche per il mercato e per il rapporto con Massara e Ranieri, alla fine Gasperini ha fatto ciò che la società gli ha chiesto sin dalla sua firma estate: ritornare in Champions dopo sette anni. Detto, fatto.

Inutile dire che dopo il triplice fischio la Roma è andata in visibilio sul campo del Bentegodi, continuando la festa negli spogliatoi. Tra i migliori tecnici italiani del nuovo millennio, unico in grado di vincere l'Europa League alla guida di un team italiano durante l'era all'Atalanta, ora Gasperini ha fatto il suo anche alla guida dei giallorossi: il primo grande obiettivo, in attesa della sua seconda stagione nella Capitale.

  • UN ABBRACCIO A TUTTI

    Dopo il fischio finale di Verona-Roma, Gasperini ha abbracciato tutti i suoi giocatori un per uno:

    "È stata una bellissima serata, difficile, perché il Verona ha fatto la partita che ha fatto ultimamente" ha detto il tecnico della Roma a Dazn, citando come i gialloblù si siano distinti nella parte finale di stagione, dopo la retrocessione.

    "Abbiamo faticato un po’, soprattutto quando eravamo in superiorità numerica. Forse, per la fretta di chiudere la partita, non abbiamo giocato bene. C’era sempre il rischio che potessero fare il goal, qualcosa…”.

    I giocatori alla fine l'hanno lanciato in aria:

    "E' vero, alla Lino Banfi e con le battute di Lino Banfi..."

    Chi conosce il finale di 'L'allenatore nel pallone, sa a cosa riferisce.

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  • OBIETTIVO RAGGIUNTO

    La Roma ha raggiunto la Champions, riuscendo a correre nel momento giusto:

    "Aspettavo di fare il filotto, dicevamo che per andare in Champions dovevamo fare 6‑7 vittorie. E noi, durante la stagione, non avevamo mai fatto questo. L’abbiamo fatto nel momento giusto”.

    "Momenti difficili ne abbiamo avuti pochi. Il più difficile è stato dopo la sconfitta contro l’Inter, ma è stato l’unico. L’asticella era alta perché io man mano prendevo fiducia con il campionato, ma nel girone di ritorno, pur pareggiando con le altre big, abbiamo avuto la sensazione che eravamo cresciuti e che potevamo giocare le nostre chance".

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  • LA LOCOMOTIVA

    Nel post partita Gasperini ha avuto modo di ringraziare i tifosi della Roma:

    "Ho trovato da subito un gruppo che ha messo grande applicazione, c'era la volontà di tutti di fare una stagione di livello"

    "Siamo partiti molto bene, abbiamo conquistato la critica e la credibilità nei nostri tifosi. E' stata un'annata difficile per altri aspetti, ma non per il rapporto con i giocatori e con il pubblico e alla fine è stata la locomotiva".