Roma in Champions, Gasperini può esultare: "Filotto al momento giusto"

La Roma giocherà la prossima Champions League, alla pari di Inter, Napoli e Como. Al primo colpo, Gasperini ha riportato i giallorossi nel massimo torneo europeo dopo anni di attesa: il successo contro il Verona nell'ultimo turno ha condotto i capitolini al terzo posto e all'obiettivo che mancava oramai dal 2019.
In mezzo alle polemiche per il mercato e per il rapporto con Massara e Ranieri, alla fine Gasperini ha fatto ciò che la società gli ha chiesto sin dalla sua firma estate: ritornare in Champions dopo sette anni. Detto, fatto.
Inutile dire che dopo il triplice fischio la Roma è andata in visibilio sul campo del Bentegodi, continuando la festa negli spogliatoi. Tra i migliori tecnici italiani del nuovo millennio, unico in grado di vincere l'Europa League alla guida di un team italiano durante l'era all'Atalanta, ora Gasperini ha fatto il suo anche alla guida dei giallorossi: il primo grande obiettivo, in attesa della sua seconda stagione nella Capitale.