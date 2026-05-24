Roma in Champions, Gasperini può esultare: "Filotto al momento giusto"

Dopo il fischio finale di Verona-Roma, Gasperini ha abbracciato tutti i suoi giocatori un per uno:

"È stata una bellissima serata, difficile, perché il Verona ha fatto la partita che ha fatto ultimamente" ha detto il tecnico della Roma a Dazn, citando come i gialloblù si siano distinti nella parte finale di stagione, dopo la retrocessione.

"Abbiamo faticato un po’, soprattutto quando eravamo in superiorità numerica. Forse, per la fretta di chiudere la partita, non abbiamo giocato bene. C’era sempre il rischio che potessero fare il goal, qualcosa…”.

I giocatori alla fine l'hanno lanciato in aria:

"E' vero, alla Lino Banfi e con le battute di Lino Banfi..."

Chi conosce il finale di 'L'allenatore nel pallone, sa a cosa riferisce.