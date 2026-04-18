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Wesley RomaGetty Images
Francesco Schirru

Roma-Atalanta, Wesley non ci sarà: decisione presa, fuori dai convocati

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Dopo le polemiche degli ultimi giorni, alla fine l'esterno brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il big match Champions tra Roma e Atalanta.

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Wesley salta anche il fondamentale match Champions tra Roma e Atalanta. I dubbi colmi di plemiche degli ultimi giorni hanno finalmente una risposta definitiva: il brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita di questa sera, di scena all'Olimpico alle ore 20:45.

La presenza di Wesley era in dubbio fino all'ultimo minuto, ma alla fine Gasperini non ha inserito Wesley nella squadra che ospiterà l'Atalanta per provare ad avvicinare la zona Champions e scavalcare il Como battuto dal Sassuolo nella giornata di sabato.

Il brasiliano è finito suo malgrado al centro della battaglia tra l'allenatore giallorosso Gasperini e lo staff medico, supportato dal dirigente Claudio Ranieri. Il giocatore e il tecnico hanno spinto per un ritorno in campo, ma dall'altra parte c'è stato il secco no. Secondo lo stesso giocatore non ci sarebbero problemi a tornare sul terreno di gioco, ma lo staff ha scelto di aspettare.

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Alla vigilia di Roma-Atalanta, Gasperini aveva fatto il punto sulla questione Wesley, confermando le voci dei giorni precedenti:

    "Problemi con lo staff medico? A volte è motivo di discussioni interne: nel caso di Wesley, lui si sente di poter giocare però lo staff considera che invece ci sono dei rischi da non voler correre. Questo porta a discussioni".

    "Wesley vuole giocare, ma dall'altra parte si frena. Vedremo, io mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche: io dipendo dall'ok medico".


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  • WESLEY NO, PISILLI SÌ

    Rispetto a Wesley è stato invece convocato Pisilli, allo stesso modo in dubbio negli ultimi giorni. Ancora fuori i vari Dovbyk, Dybala e Ferguson, con Malen che sarà ancora il titolarissimo al centro dell'attacco romanista.

    I convocati della Roma:

    Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar 

    Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi 

    Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli 

    Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

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  • UNA SOLA PARTITA

    Nell'ultimo mese e mezzo Wesley ha giocato appena una partita, ovvero quella persa contro il Como. Per il resto il 22enne brasiliano ha saltato per squalifica (somma di ammonizioni) il match contro il Genoa, dove è stato espulso.

    Wesley è così rimasto fuori per la sfida contro il Lecce, risultando fuori dai convocati per l'infortunio al bicipite femorale nei match contro Inter e Pisa. Ora anche l'Atalanta, in attesa di capire se potrà riprendere il suo posto sulla fascia nella sfida del 34esimo turno contro il Bologna.

  • LE PROBABILI DI ROMA-ATALANTA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Konè, Wesley, Pellegrini

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hien, Sulemana

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