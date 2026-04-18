Roma-Atalanta, Wesley non ci sarà: decisione presa, fuori dai convocati

Wesley salta anche il fondamentale match Champions tra Roma e Atalanta. I dubbi colmi di plemiche degli ultimi giorni hanno finalmente una risposta definitiva: il brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita di questa sera, di scena all'Olimpico alle ore 20:45.

La presenza di Wesley era in dubbio fino all'ultimo minuto, ma alla fine Gasperini non ha inserito Wesley nella squadra che ospiterà l'Atalanta per provare ad avvicinare la zona Champions e scavalcare il Como battuto dal Sassuolo nella giornata di sabato.

Il brasiliano è finito suo malgrado al centro della battaglia tra l'allenatore giallorosso Gasperini e lo staff medico, supportato dal dirigente Claudio Ranieri. Il giocatore e il tecnico hanno spinto per un ritorno in campo, ma dall'altra parte c'è stato il secco no. Secondo lo stesso giocatore non ci sarebbero problemi a tornare sul terreno di gioco, ma lo staff ha scelto di aspettare.