La rivoluzione della Lazio parte da gennaio: Motta e Taylor, le scommesse vincenti del mercato invernale

Immaginare una stagione così complicata per la Lazio a inizio campionato era quasi inimmaginabile, una vera utopia.
Tra risultati altalenanti, proteste del pubblico e un fuggi fuggi nel corso del mercato invernale, il rischio di concludere nel peggiore dei modi la stagione era decisamente elevato.
Eppure, nonostante i biancocelesti navighino ora in zone di metà classifica più tranquille, ci sono due note liete arrivate proprio dal mercato di riparazione di gennaio: Edoardo Motta e Kenneth Taylor, giocatori che - a modo loro - stanno sorprendendo.