La rivoluzione della Lazio parte da gennaio: Motta e Taylor, le scommesse vincenti del mercato invernale

L'acquisto più costoso di gennaio si è rivelato Taylor, per una cifra superiore ai 15 milioni di euro.

Un colpo a sorpresa, ma sul quale i dirigenti della Lazio avevano riposto grande fiducia: a 23 anni, l’olandese contava già quasi 200 presenze e 70 partecipazioni tra goal e assist in Eredivisie.

Fin da subito, Sarri non ha avuto dubbi: Taylor è diventato un giocatore chiave del suo centrocampo a tre, la mezz’ala di inserimento che mancava, e in 11 gare ha già dimostrato buona parte del suo valore.

Tre reti, di cui una doppietta contro il Bologna al Dall'Ara, e numerose prestazioni positive: dal suo arrivo, Taylor è il giocatore che ha concluso più volte in porta e creato più occasioni per i compagni in campionato.