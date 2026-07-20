Rissa dopo Spagna-Argentina, Paredes perde il controllo contro Eric Garcia e Gavi e viene espulso: cos'è successo

No, al MetLife Stadium di East Rutherford non è finita bene. Non è finita bene per l'Argentina, ma non è finita bene neppure per Leandro Paredes, che dopo il fischio finale ha perso il controllo.

L'ex centrocampista di Chievo, Empoli, Roma e Juventus, che notoriamente ha il sangue piuttosto caldo, si è lasciato travolgere dagli eventi. E ha dato vita a una rissa che ha parzialmente rovinato le emozioni della finale, peraltro già poco entusiasmante in campo dal punto di vista qualitativo.

Ma cos'è successo sul terreno di gioco subito dopo il fischio finale dello sloveno Vincic? La ricostruzione dell'accaduto e della rissa, che alla fine ha portato all'inevitabile espulsione di Paredes.