Il rinnovo di Dybala è ormai cosa fatta: perché la Joya e la Roma hanno deciso di andare avanti insieme

Last but not least, anche Gian Piero Gasperini ha spinto parecchio per il rinnovo di Dybala. Lo stesso allenatore della Roma, ogni volta che gli è stata posta la domanda sull'argomento, non si è mai tirato indietro: il suo desiderio sarebbe stato questo, di contare ancora sulla Joya.

"Dybala resta? Credo di sì, per me non ci sono mai stati dubbi - diceva il Gasp dopo il trionfo di Verona - Lui è stato fuori tre mesi nel girone di ritorno e siamo andati in difficoltà anche per questo. Sono riuscito a mettere in contatto la proprietà e Dybala, direttamente... Se non resta ora, non so più che fare. Mi auguro di sì".

Gasperini, appena ha potuto, ha ridato una maglia da titolare a Dybala. Lo ha preferito addirittura a Soulé, più giovane e meno fragile di lui (anche se pure quest'ultimo ha avuto i suoi bei guai fisici). E ha avuto ragione, andando in Champions. Il primo regalo della dirigenza sarà la permanenza del suo pupillo.