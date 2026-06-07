Il rinnovo di Dybala è ormai cosa fatta: perché la Joya e la Roma hanno deciso di andare avanti insieme

Paulo Dybala, alla fine, resterà alla Roma. Ed è uno scenario attorno al quale sembrano ormai essere stati dissipati tutti i dubbi possibili.
Una volta che il nuovo ds Tony D'Amico avrà preso le redini della questione al posto di Ricky Massara, gli ultimi tasselli della situazione rinnovo andranno al proprio posto: l'accordo finale, la firma, l'ufficialità.
Sventata dunque, a meno di ribaltoni che a questo punto della vicenda sarebbero clamorosi, l'ipotesi di un addio a parametro zero di Dybala. L'ex bianconero ha il contratto in scadenza il 30 giugno, ma non lascerà la truppa a parametro zero come appariva certo appena qualche settimana fa.
Ma cosa ha portato Dybala e la Roma al riavvicinamento? I motivi che stanno conducendo la Joya al rinnovo, in barba alle voci sul Boca Juniors e pure a quelle su un ritorno a Palermo.