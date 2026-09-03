Rinnovo Dimarco, la prima mossa di Baccin all'Inter: cosa aspettarsi dal nuovo ds nerazzurro

"Non ne abbiamo ancora parlato, speravo succedesse"

Le dichiarazioni rilasciate a margine del Gran Galà del Calcio da Federico Dimarco hanno aperto qualche punto di domanda sul suo rinnovo.

Ricordiamo che Dimarco andrà in scadenza a giugno 2027 e con l'addio di Ausilio toccherà proprio a Baccin risolvere una questione che però questione non è.

Per spiegarci meglio: vero che il contratto di Dimarco scadrà al termine di questa stagione, ma è anche vero, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', che l'Inter ha inserito una clausola (in occasione dell'ultimo rinnovo di 3 anni fa) che gli permette di rinnovare automaticamente il contratto di Dimarco per un altro anno alle stesse cifre.

La situazione, dunque, è sotto controllo. Ma Baccin vuole archiviare la pratica il prima possibile e sarà proprio il rinnovo di Dimarco la sua prima 'operazione' da ds.