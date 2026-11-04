Rimonte e goal subiti a inizio secondo tempo: cosa non funziona nella Roma di Gasp, tutti i numeri

La Roma esce con una sconfitta dura da digerire a Manchester, dopo una rimonta - la seconda di questa annata in Champions - per certi versi inspiegabile subita dallo United.
Un ko che brucia e che apre due interrogativi profondi su quello che accade alla squadra di Gasperini.
Il primo è legato ai tanti goal subiti nell’inizio dei secondi tempi, il secondo riguarda invece la gestione dei vantaggi in campo europeo.
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