Rimonte e goal subiti a inizio secondo tempo: cosa non funziona nella Roma di Gasp, tutti i numeri

Il dato che preoccupa lo staff tecnico e l'ambiente giallorosso è lampante: sono già sei i gol incassati nei primi minuti della ripresa, che denotano un difetto nell’atteggiamento al rientro dagli spogliatoi. In tre delle ultime quattro gare disputate, la Roma ha sempre subito entro i primi 15 minuti di ripresa: al terzo minuto da McTominay a Napoli, al quinto da Zaniolo a Udine, al tredicesimo da Bruno Fernandes a Manchester. Reti che si aggiungono a quelle prese da Lautaro (46’ di Roma-Inter), di Ederson (47’ di Roma-Atalanta) e Brown (48’ di Fenerbahce-Roma). Un "blackout" ricorrente che trasforma sistematicamente il rientro dagli spogliatoi in una miniera d'oro per gli avversari.