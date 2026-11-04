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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Rimonte e goal subiti a inizio secondo tempo: cosa non funziona nella Roma di Gasp, tutti i numeri

Champions League
Manchester United vs Roma
Roma

L'ennesima rimonta subita a Manchester riporta a galla il vizio della Roma al rientro dagli spogliatoi: calo di concentrazione o problema fisico? Tutti i numeri

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Serie A

07 nov 2026

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La Roma esce con una sconfitta dura da digerire a Manchester, dopo una rimonta - la seconda di questa annata in Champions - per certi versi inspiegabile subita dallo United. 

Un ko che brucia e che apre due interrogativi profondi su quello che accade alla squadra di Gasperini.

Il primo è legato ai tanti goal subiti nell’inizio dei secondi tempi, il secondo riguarda invece la gestione dei vantaggi in campo europeo.

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  • Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    TUTTI I GOAL SUBITI A INIZIO RIPRESA

    Il dato che preoccupa lo staff tecnico e l'ambiente giallorosso è lampante: sono già sei i gol incassati nei primi minuti della ripresa, che denotano un difetto nell’atteggiamento al rientro dagli spogliatoi. In tre delle ultime quattro gare disputate, la Roma ha sempre subito entro i primi 15 minuti di ripresa: al terzo minuto da McTominay a Napoli, al quinto da Zaniolo a Udine, al tredicesimo da Bruno Fernandes a Manchester. Reti che si aggiungono a quelle prese da Lautaro (46’ di Roma-Inter), di Ederson (47’ di Roma-Atalanta) e Brown (48’ di Fenerbahce-Roma). Un "blackout" ricorrente che trasforma sistematicamente il rientro dagli spogliatoi in una miniera d'oro per gli avversari.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    SEMPRE IN VANTAGGIO IN EUROPA, SOLO UNA VITTORIA

    Il paradosso europeo della Roma sta tutto nei numeri: la squadra di Gasperini è andata per prima in vantaggio contro Slovan Bratislava, Fenerbahçe, Real Madrid e Manchester United, dimostrando di saper approcciare e impostare benissimo le sfide continentali. Tuttavia, di questo poker di partite approcciate nel modo giusto, i giallorossi sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio soltanto contro gli slovacchi. Un bottino decisamente troppo magro per quanto mostrato nell’avvio della gara.

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  • FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMAAFP

    PROBLEMA DI MENTALITÀ O TENUTA FISICA?

    Capire la natura di questa amnesia cronica è il nodo centrale del momento romanista. Da un lato c'è la componente tattica e atletica: il calcio di Gasperini richiede ritmi altissimi, e non è da escludere che il dispendio di energia nel primo tempo porti a un fisiologico calo di brillantezza o a un ritardo nella riaccensione dei ritmi subito dopo la pausa. Dall'altro lato, però, i gol subiti a pochissimi secondi dal fischio d'inizio della ripresa (come contro Inter e Atalanta) suggeriscono una falla di natura anche eminentemente psicologica. È come se la squadra faticasse a resettare la testa negli spogliatoi, rientrando sul terreno di gioco con la pancia piena o con la concentrazione ancora rimasta all'intervallo.

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    RIMPIANTO GIALLOROSSO

    Resta, quindi, la sensazione che la stagione giallorossa potrebbe ulteriormente decollare con appena un pizzico di concentrazione in più. La Roma ha dimostrato a più riprese di avere la qualità e l'organizzazione per dominare ampi tratti di gara contro chiunque, sia in Serie A che in Champions League. Sprecare quanto di buono costruito nella prima frazione a causa di avvii di secondo tempo superficiali è un lusso che la squadra non può più permettersi. Se Gasperini riuscirà a blindare quei primi quindici minuti della ripresa, la Roma potrà finalmente compiere il salto di qualità definitivo.

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