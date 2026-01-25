Pubblicità
Il rigore in Roma-Milan c'era? Maignan difende Bartesaghi: "Doveva tagliarsi il braccio?"

Un punto per il Milan all'Olimpico, al vantaggio di De Winter ha risposto Pellegrini su un penalty che sta facendo parlare di sè: Maignan non ci sta.

Eletto migliore in campo al termine di Roma-Milan, Maignan avrebbe cambiato volentieri il premio per un successo all'Olimpico. Finisce 1-1 il secondo big match della domenica, dopo il netto 3-0 della Juventus sul Napoli. Un pareggio, quello capitolino, che ha visto gli ospiti andare avanti con De Winter, prima del pari firmato da Pellegrini su calcio di rigore.

Al termine della gara, dopo aver ricevuto il riconoscimento con un'espressione per nulla felice, Maignan si è anche scagliato contro la decisione dell'arbitro Colombo, che lo aveva tra l'altro ammonito per perdita di tempo poco prima della conclusione vincente di Pellegrini.

Il problema del rigore per braccio di Bartesaghi è secondo Maignan, e buona parte dei tifosi rossoneri, la dinamica che ha portato il compagno di squadra a toccare irregolarmente: "Cosa doveva fare lì, tagliarsi il braccio?" si è domandato il portiere del Milan ai microfoni di Dazn.

  • IL 'RIGORE' DI PULISIC

    Sul finire di gara il Milan ha rischiato di subire un altro rigore, ma il braccio di Pulisic era attaccato al corpo in occasione del contatto con il pallone.

    Maignan, sarcasticamente, ha parlato anche di questo secondo episodio nella sua intervista post partita:

    "Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic..."

  • MAIGNAN MVP

    Roma-Milan è stata equilibrata, ma non c'è dubbio che Maignan sia stato decisivo con le sue parate, abile a mantenere il risultato mai in sfavore della squadra di cui è capitano.

    L'intervistatore di Dazn ha evidenziato subito a Maignan come si vedesse non fosse soddisfatto, serissimo nel presentati ai microfoni e ancor prima in occasione della foto come MVP:

    "Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto goal nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita"

  • ROMA-MILAN, TABELLINO E VOTI

    Marcatori: 62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6 (59' Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6.5; Soulé 5 (85' Venturino sv), Dybala 6 (69' Pellegrini 7); Malen 5.5 (69' Robinio Vaz 6). All. Gasperini

    MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5.5 (46' Athekame 5.5), Ricci 6.5 (79' Loftus-Cheek sv), Modric 7.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5.5 (69' Pulisic 6), Leao 5 (68' Fullkrug 6). All. Allegri.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: 51' Rabiot, 55' Athekame, 70' Modric, 74' Maignan

    Espulsi: -

