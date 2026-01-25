Il rigore in Roma-Milan c'era? Maignan difende Bartesaghi: "Doveva tagliarsi il braccio?"

Roma-Milan è stata equilibrata, ma non c'è dubbio che Maignan sia stato decisivo con le sue parate, abile a mantenere il risultato mai in sfavore della squadra di cui è capitano.

L'intervistatore di Dazn ha evidenziato subito a Maignan come si vedesse non fosse soddisfatto, serissimo nel presentati ai microfoni e ancor prima in occasione della foto come MVP:

"Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto goal nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita"