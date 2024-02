Centravanti azzurri in grande spolvero in campionato, con Spalletti alla finestra: tutti vogliono andare in Germania per Euro 2024.

La nazionale italiana, si sa, non ha ancora trovato un centravanti titolare di riferimento: nessun azzurro, in stagione, è ancora in doppia cifra. Ma adesso, spenta la PlayStation, in Serie A è tempo di fare sul serio: il campionato è entrato nel periodo decisivo e la lotta, quasi all'improvviso, è diventata più viva più che mai.

"In Nazionale si viene per i trofei, non per giocare di notte ai videogame. Per vincere l'Europeo serve un branco di lupi."

L'intervista pungente di Spalletti alla Gazzetta dello Sport è uscita sabato mattina: detto, fatto. Gli attaccanti azzurri, in particolar modo, sembrano aver recepito immediatamente il messaggio, iniziando sin da subito iniziato a scatenarsi sui campi di tutta Italia dando vita a un confronto a distanza per accaparrarsi la convocazione e, perché no, una maglia da titolare a Euro 2024.