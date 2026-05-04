Repubblica - Schenone potrebbe essere ascoltato dai PM di Milano, altre intercettazioni tra Rocchi e dirigenti dei club

La Procura di Milano continua a indagare sul caso arbitri che vede attualmente tra gli indagati Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.
L'accusa nei loro confronti resta quella di concorso in frode sportiva. Ma c'è ancora da fare chiarezza su molti punti dell'inchiesta guidata dal PM Ascione.
Uno riguarda il ruolo di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, che secondo 'La Repubblica' ora potrebbe essere convocato in Procura.
Ma non solo. Nelle intercettazioni infatti anche alcuni dirigenti di altri club non specificati parlerebbero con Rocchi.