Repubblica - Schenone potrebbe essere ascoltato dai PM di Milano, altre intercettazioni tra Rocchi e dirigenti dei club

L'Inter intanto festeggia il ventunesimo Scudetto e continua a manifestare assoluta serenità riguardo all'inchiesta sugli arbitri.

"C'è grande amarezza. Non posso far altro che ripetere quello che ho già detto prima della partita con il Torino: non esiste un elenco di arbitri graditi o sgraditi. Ci siamo sempre comportati con grande correttezza. Sono tranquillo e ho voluto trasmettere tranquillità anche ai tifosi.Non abbiamo nulla da temere, ci siamo sempre comportati con grande correttezza e lealtà" ha dichiarato il presidente Marotta a 'Sky Sport'.