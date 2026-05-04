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Gianluca RocchiGetty Images
Lelio Donato

Repubblica - Schenone potrebbe essere ascoltato dai PM di Milano, altre intercettazioni tra Rocchi e dirigenti dei club

Serie A

Prosegue l'inchiesta di Milano che vede indagati tra gli altri Rocchi e Gervasoni e secondo 'La Repubblica' verrà ascoltato anche l'addetto agli arbitri dell'Inter. Ma ci sarebbero intercettazioni tra l'ex designatore e dirigenti di altri club.

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La Procura di Milano continua a indagare sul caso arbitri che vede attualmente tra gli indagati Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.

L'accusa nei loro confronti resta quella di concorso in frode sportiva. Ma c'è ancora da fare chiarezza su molti punti dell'inchiesta guidata dal PM Ascione.

Uno riguarda il ruolo di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, che secondo 'La Repubblica' ora potrebbe essere convocato in Procura.

Ma non solo. Nelle intercettazioni infatti anche alcuni dirigenti di altri club non specificati parlerebbero con Rocchi.

  • SCHENONE CONVOCATO IN PROCURA?

    Il coinvolgimento di Schenone deriverebbe da alcune intercettazioni in cui si cita un certo "Giorgio".

    Secondo i PM si tratterebbe proprio del referee manager dell'Inter che in ogni caso non risulta tra gli indagati, al momento tutti legati solo al mondo arbitrale.

    Schenone, secondo quanto riporta 'La Repubblica', nei prossimi giorni potrebbe essere convocato in Procura per chiarire la natura del suo rapporto con Rocchi.

    I due in passato erano spesso designati insieme dato che Schenone è un ex guardalinee.

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  • LE INTERCETTAZIONI CON ALTRI DIRIGENTI

    Sempre secondo quanto riporta 'La Repubblica' non è escluso che i magistrati milanesi decidano di ascoltare anche dirigenti di altri club.

    Nelle intercettazioni in possesso dei Pm infatti ci sarebbero alcuni colloqui tra Rocchi ed esponenti di alcune società che al momento non sono state rese note.

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  • LA POSIZIONE DI MAROTTA

    L'Inter intanto festeggia il ventunesimo Scudetto e continua a manifestare assoluta serenità riguardo all'inchiesta sugli arbitri.

    "C'è grande amarezza. Non posso far altro che ripetere quello che ho già detto prima della partita con il Torino: non esiste un elenco di arbitri graditi o sgraditi. Ci siamo sempre comportati con grande correttezza. Sono tranquillo e ho voluto trasmettere tranquillità anche ai tifosi.Non abbiamo nulla da temere, ci siamo sempre comportati con grande correttezza e lealtà" ha dichiarato il presidente Marotta a 'Sky Sport'.

  • NUOVI INDAGATI?

    In ogni caso importanti sviluppi nell'inchiesta potrebbero arrivare già durante questa settimana.

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport' non è escluso che i Pm possano presto iscrivere altre persone sul registro degli indagati.

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