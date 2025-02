Personalità e qualità, Renato Veiga sempre titolare da quando è alla Juventus: cosa succederà con il rientro di Kalulu

Si è preso subito la Juventus: che inizio di Renato Veiga in Italia. Perché è importante per Thiago Motta, anche quando tornerà Kalulu.

Thiago Motta lo ha messo subito in campo, nonostante fosse arrivato da pochissimi giorni a Torino. Per necessità vista la situazione complicata nel reparto arretrato della Juventus ma anche perché il tecnico crede molto in Renato Veiga.

Il difensore portoghese in poco tempo ha conquistato la fiducia non solo di Motta ma dell'intero ambiente bianconero. Dall'esordio con l'Empoli alla partita di Champions contro il Feyenoord, prestazioni in continua crescita.

Acquistato in prestito dal Chelsea, Veiga ha fatto capire perché il club bianconero ha puntato su di lui. In attesa del rientro di Pierre Kalulu ha il posto assicurato ma anche quando Motta avrà a disposizione l'ex Milan non è escluso che Veiga possa trovare ancora spazio, anzi. Il super inizio del portoghese in bianconero e come potrà comporsi la difesa della Juve da qui al termine della stagione.