Read costa troppo? La Roma dirotta su Molina: l'offerta dei giallorossi per l'esterno dell'Atletico Madrid

Come viene riportato da Sky Sport, la Roma continua a muoversi per Read e ha presentato una nuova proposta al Feyenoord: offerta che è stata alzata dai giallorossi sino ai 25 milioni di euro, più altri 3 milioni di bonus.

Questa è la proposta definitiva per trovare l'accordo con tutte le parti in causa.

Ora la società capitolina sta aspettando il riscontro da parte del club olandese: in base alla risposta del Feyenoord, la Roma capirà se ci saranno le condizioni per giungere alla chiusura dell’operazione oppure se virare su altri obiettivi per il reparto come Nahuel Molina (sul quale c'è una novità da raccontare, LEGGI QUI I DETTAGLI) e Ivan Fresneda.