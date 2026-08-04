Read costa troppo? La Roma dirotta su Molina: l'offerta dei giallorossi per l'esterno dell'Atletico Madrid

Gli obiettivi della Roma in sede di calciomercato sono sostanzialmente due: un esterno offensivo che dia brio, fantasia ed estro alla manovra offensiva giallorossa e un terzino dinamico, di grande gamba che possa far fare il salto di qualità alle geometrie del reparto difensivo della formazione capitolina guidata da Gian Piero Gasperini.
L'allenatore giallorosso è stato chiaro e ha lanciato alcuni segnali alla proprietà della Roma, richiedendo a gran voce che queste due caselle vengano riempite a stretto giro di posta: ed ecco che la famiglia Friedkin (oltre a Nusa) ha messo sul piatto un'offerta importante per Read e per Molina.