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Nahuel Molina Argentina 2026Getty
Redazione Goal

Read costa troppo? La Roma dirotta su Molina: l'offerta dei giallorossi per l'esterno dell'Atletico Madrid

Calciomercato
Roma
Feyenoord
G. Read

Arriva la nuova proposta dei giallorossi per l'esterno del Feyenoord, ma è pronta l'alternativa Molina.

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Gli obiettivi della Roma in sede di calciomercato sono sostanzialmente due: un esterno offensivo che dia brio, fantasia ed estro alla manovra offensiva giallorossa e un terzino dinamico, di grande gamba che possa far fare il salto di qualità alle geometrie del reparto difensivo della formazione capitolina guidata da Gian Piero Gasperini.

L'allenatore giallorosso è stato chiaro e ha lanciato alcuni segnali alla proprietà della Roma, richiedendo a gran voce che queste due caselle vengano riempite a stretto giro di posta: ed ecco che la famiglia Friedkin (oltre a Nusa) ha messo sul piatto un'offerta importante per Read e per Molina.

  • NUOVA OFFERTA PER READ

    Come viene riportato da Sky Sport, la Roma continua a muoversi per Read e ha presentato una nuova proposta al Feyenoord: offerta che è stata alzata dai giallorossi sino ai 25 milioni di euro, più altri 3 milioni di bonus.

    Questa è la proposta definitiva per trovare l'accordo con tutte le parti in causa.

    Ora la società capitolina sta aspettando il riscontro da parte del club olandese: in base alla risposta del Feyenoord, la Roma capirà se ci saranno le condizioni per giungere alla chiusura dell’operazione oppure se virare su altri obiettivi per il reparto come Nahuel Molina (sul quale c'è una novità da raccontare, LEGGI QUI I DETTAGLI) e Ivan Fresneda.

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  • INTESA CON READ

    Dal canto suo. il classe 2006 olandese ha già dato il suo okay al trasferimento e vorrebbe approdare nella Capitale alla corte di Gian Piero Gasperini.

    Manca ancora, però, allo stato attuale dei fatti, l'accordo e l'intesa totale fra le due società che non hanno ancora trovato siglato nulla di definitivo e stanno dialogando sulle posizioni differenti riguardanti il prezzo, per permettere successivamente il trasferimento del giocatore in Serie A.

    Allo stato attuale dei fatti, racconta Sky Sport, gli agenti del giocatore proveranno ad abbassare le pretese del Feyenoord,ma non c'è ottimismo.

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  • ASSALTO ANCHE A MOLINA

    Ed ecco quindi che i capitolini vogliono accelerare e trovare immediatamente un terzino alternativo: per questo motivo, oltre all'offerta per Read, la Roma ha presentato una proposta ufficiale per Nahuel Molina dell'Atletico Madrid.

    Offerta da 13 milioni di euro più di 3 di bonus per il giocatore in uscita dai Colchoneros, come riporta Filippo Biafora de Il Tempo sul proprio profilo ufficiale X.

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