Clamorosa rivelazione di Vampeta su Raphinha, asso del Brasile ai Mondiali 2026 e del Barcellona. L’attaccante sta vivendo un momento difficile dopo che gli è stata riscontrata una lesione che ora lo mette in dubbio per il percorso dei verdeoro. Ma, secondo l’ex Inter, l’ex Leeds avrebbe problemi ben superiori lontano dal campo che ne stanno condizionando il rendimento.
“Raphinha ha seri problemi familiari e finanziari": la rivelazione shock dell'ex interista Vampeta
"HA LA TESTA DA UN'ALTRA PARTE"
Secondo l'ex "meteora" dell'Inter, all’anagrafe Marcos André Batista Santos, l’attaccante avrebbe dei misteriosi problemi di natura economica e familiare che potrebbero spingerlo a cambiare aria.
Intervenuto nel podcast "Red Cast", ha detto: "Lui sta attraversando seri problemi familiari e anche finanziari. E sta pregando per vedere se riuscirà ad andare all'Al-Hilal. Sta affrontando anche questa difficoltà, immaginate voi di essere al suo posto. Ha un grave problema familiare, problemi economici all'interno della famiglia, una situazione gestita male, e sta anche sperando di andare all'Al Hilal o rinnovare al Barcellona. Questo è quello che è arrivato a me, da persone che vivono l'ambiente del Barcellona. Chi me l'ha riferito è una persona seria e ha anche familiari che lavorano nel calcio in Spagna. Penso che tutto questo stia influenzando molto anche il suo rendimento in campo. Ha la testa da un'altra parte".
LA SMENTITA SULLE PAROLE DI VAMPETA
Ben presto è arrivata la smentita. Secondo quanto riportato da Sport, Igor Padilha, persona molto vicina al calciatore, avrebbe detto: "Dovrai spiegare queste bugie".
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