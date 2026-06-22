“Raphinha ha seri problemi familiari e finanziari": la rivelazione shock dell'ex interista Vampeta

Secondo l'ex "meteora" dell'Inter, all’anagrafe Marcos André Batista Santos, l’attaccante avrebbe dei misteriosi problemi di natura economica e familiare che potrebbero spingerlo a cambiare aria.

Intervenuto nel podcast "Red Cast", ha detto: "Lui sta attraversando seri problemi familiari e anche finanziari. E sta pregando per vedere se riuscirà ad andare all'Al-Hilal. Sta affrontando anche questa difficoltà, immaginate voi di essere al suo posto. Ha un grave problema familiare, problemi economici all'interno della famiglia, una situazione gestita male, e sta anche sperando di andare all'Al Hilal o rinnovare al Barcellona. Questo è quello che è arrivato a me, da persone che vivono l'ambiente del Barcellona. Chi me l'ha riferito è una persona seria e ha anche familiari che lavorano nel calcio in Spagna. Penso che tutto questo stia influenzando molto anche il suo rendimento in campo. Ha la testa da un'altra parte".



