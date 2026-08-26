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Antonio Torrisi

Rafael Leao e il Galatasaray non sono mai stati così vicini: l'intesa con il Milan, la proposta d'ingaggio al giocatore e cosa manca per la firma

Calciomercato
Milan
Galatasaray

Il portoghese adesso sembra davvero poter lasciare i rossoneri: giornata fondamentale per il suo addio.

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Sembra davvero la fine dell'avventura di Rafael Leao al Milan, e questa volta sul serio: quasi sul gong. In extremis. Perché al termine dell'ennesimo colloquio con il Galatasaray le parti potrebbero aver raggiunto un'intesa definitiva.

Quella che consente al portoghese di lasciare Milano e di trasferirsi in Turchia: non certo il primissimo degli obiettivi dell'esterno all'inizio di questa sessione di calciomercato, ma l'unica possibile, al momento, dopo aver visto la sua posizione nella formazione allenata da Ruben Amorim complicarsi di settimana in settimana.

Un po' del suo, in verità, ci ha messo, ma di questo si parlerà più avanti. Quel che conta, per il Milan, per il Galatasaray e per lo stesso Leao è che le parti non sono mai state così vicine.

  • L'ULTIMA OFFERTA DEL GALATASARAY AL MILAN PER RAFAEL LEAO

    Decisivo, come detto, l'incontro tenuto nella giornata odierna tra il Milan e il Galatasaray, che ha offerto al portoghese 45 milioni di euro più bonus. Insomma, ci si avvicina 50 milioni richiesti dal club rossonero per lasciar partire Rafael Leao.

    Sembrava una montagna insormontabile, fino a qualche settimana fa, tanto che si era parlato di una possibile permanenza del portoghese in rossonero, ma nelle ultime ore l'intesa raggiunta con i turchi ha cambiato tutto.

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  • COSA HA OFFERTO IL GALATASARAY A LEAO: LE CIFRE E L'INGAGGIO

    Importante anche la proposta avanzata dal Galatasaray a Rafael Leao: i turchi hanno offerto al portoghese un contratto da 10 milioni di euro, più 2 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili.

    Insomma, 12 milioni di euro netti in totale, praticamente il doppio di quanto guadagna adesso al Milan. Ma Leao ha accettato? Ecco il punto fondamentale: serve il "Sì" del giocatore per formalizzare l'accordo.

    Uno passo importante che potrebbe evolversi in fretta con il passare delle ore.

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  • PERCHÉ RAFAEL LEAO LASCIA IL MILAN

    Come detto, di quanto accaduto finora si parlerà una volta formalizzato l'addio di Leao al Milan.

    Riassumendo, però, si può dire che già dalla fine dello scorso campionato la posizione del portoghese si è complicata un po': da quando ha aperto all'addio ("Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato"), e con il Mondiale in mezzo, le traiettorie di giocatore e club si sono progressivamente allontanate.

    Le successive valutazioni di Ruben Amorim, che sostanzialmente lo ha escluso dal suo progetto, hanno fatto il resto: Leao non rientra più nei piani del Milan. È praticamente un esubero: e adesso ha di fronte una scelta importante. Lasciare i rossoneri per andare in Turchia. Magari non nel campionato che immaginava, ma ormai l'unica via possibile per il suo futuro.

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