Rafael Leao e il Galatasaray non sono mai stati così vicini: l'intesa con il Milan, la proposta d'ingaggio al giocatore e cosa manca per la firma

Sembra davvero la fine dell'avventura di Rafael Leao al Milan, e questa volta sul serio: quasi sul gong. In extremis. Perché al termine dell'ennesimo colloquio con il Galatasaray le parti potrebbero aver raggiunto un'intesa definitiva.
Quella che consente al portoghese di lasciare Milano e di trasferirsi in Turchia: non certo il primissimo degli obiettivi dell'esterno all'inizio di questa sessione di calciomercato, ma l'unica possibile, al momento, dopo aver visto la sua posizione nella formazione allenata da Ruben Amorim complicarsi di settimana in settimana.
Un po' del suo, in verità, ci ha messo, ma di questo si parlerà più avanti. Quel che conta, per il Milan, per il Galatasaray e per lo stesso Leao è che le parti non sono mai state così vicine.