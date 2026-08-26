Rafael Leao e il Galatasaray non sono mai stati così vicini: l'intesa con il Milan, la proposta d'ingaggio al giocatore e cosa manca per la firma

Come detto, di quanto accaduto finora si parlerà una volta formalizzato l'addio di Leao al Milan.

Riassumendo, però, si può dire che già dalla fine dello scorso campionato la posizione del portoghese si è complicata un po': da quando ha aperto all'addio ("Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato"), e con il Mondiale in mezzo, le traiettorie di giocatore e club si sono progressivamente allontanate.

Le successive valutazioni di Ruben Amorim, che sostanzialmente lo ha escluso dal suo progetto, hanno fatto il resto: Leao non rientra più nei piani del Milan. È praticamente un esubero: e adesso ha di fronte una scelta importante. Lasciare i rossoneri per andare in Turchia. Magari non nel campionato che immaginava, ma ormai l'unica via possibile per il suo futuro.