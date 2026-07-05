Rafael Leao al Barcellona? Cosa c'è di vero, la possibile offerta e dove può andare il portoghese del Milan

I Mondiali, forse, potrebbero essere arrivati nel momento giusto, considerando il finale della scorsa stagione: Rafael Leao e il Milan hanno tempo per capire quale sia la decisione giusta da prendere dopo settimane in cui il nome del portoghese è stato spesso inserito tra quelli in uscita dal club rossonero.

E, in effetti, basta riavvolgere il nastro e rileggere alcune dichiarazioni rilasciate proprio a ridosso dell'inizio della Coppa del Mondo per rendersi conto di quanto una sua partenza fosse vicina.

L'arrivo di Ruben Amorim ha, pur di pochissimo, posto qualche punto interrogativo a una situazione che sembrava ben definita, ma niente è scontato: sia la possibile permanenza di Rafael Leao che, visto quanto arriva dalla Spagna, una sua partenza. Ecco: cosa c'è di vero sull'interesse del Barcellona?