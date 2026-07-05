Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Rafael Leao Milan BarcelonaGetty GOAL
Antonio Torrisi

Rafael Leao al Barcellona? Cosa c'è di vero, la possibile offerta e dove può andare il portoghese del Milan

Calciomercato
Milan
Barcellona

Il portoghese, impegnato ai Mondiali, di fronte a un bivio: restare o andar via. Dalla Spagna viene rilanciato l'interesse dei blaugrana, ma cosa c'è di vero?

Pubblicità

I Mondiali, forse, potrebbero essere arrivati nel momento giusto, considerando il finale della scorsa stagione: Rafael Leao e il Milan hanno tempo per capire quale sia la decisione giusta da prendere dopo settimane in cui il nome del portoghese è stato spesso inserito tra quelli in uscita dal club rossonero.

E, in effetti, basta riavvolgere il nastro e rileggere alcune dichiarazioni rilasciate proprio a ridosso dell'inizio della Coppa del Mondo per rendersi conto di quanto una sua partenza fosse vicina.

L'arrivo di Ruben Amorim ha, pur di pochissimo, posto qualche punto interrogativo a una situazione che sembrava ben definita, ma niente è scontato: sia la possibile permanenza di Rafael Leao che, visto quanto arriva dalla Spagna, una sua partenza. Ecco: cosa c'è di vero sull'interesse del Barcellona?

  • RAFAEL LEAO LASCIA IL MILAN?

    Facciamo un piccolo riassunto. Rafael Leao è in uscita dal Milan praticamente dall'indomani della mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri.

    Non una risposta, ma il segno che qualcosa nel rapporto tra il portoghese e il club si è interrotto: quasi una naturale fine.

    A fine maggio, a SportTV, a ridosso dei Mondiali, lo stesso Leao aveva affermato di essere pronto per una nuova sfida: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi".

    • Pubblicità

  • RAFAEL LEAO AL BARCELLONA?

    Ma dove può andare Rafael Leao? Nelle ultime ore è tornato di moda il Barcellona, cui interesse è stato rilanciato da Mundo Deportivo.

    Non si tratta della prima volta: di Leao in blaugrana si è parlato praticamente sempre dal 2023, con gli spagnoli che nella passata stagione hanno poi preso Marcus Rashford, anche e soprattutto per ragioni economiche.

    Ma c'è qualcosa di concreto? Al momento no e questo è importante perché ci permette di legarci a un tema importante: quanto vale Leao al momento?

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO VALE RAFAEL LEAO

    Secondo le ultime indiscrezioni, Rafael Leao viene valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro dal Milan, e questo è un fatto.

    Poi bisogna discutere del reale mercato che ha il portoghese: con la Premier League distante (realisticamente, al momento, nessun club sembra potersi fare avanti per lui), le destinazioni più concrete sono quelle che mirano a Est, con Turchia e Arabia Saudita che, però, potrebbero non essere in linea con le ambizioni dello stesso Leao.

    Resta da capire, ovviamente, anche cosa riuscirà a mettere in piedi Jorge Mendes, suo procuratore, che ha già portato Gonçalo Ramos al Milan: al momento, comunque, non sembrano esserci particolari e concrete novità legate al portoghese in rossonero dal 2019. Interesse del Barcellona compreso.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL