Quattro sconfitte in otto partite, i problemi del Napoli di Allegri: cosa non sta funzionando e l'equivoco De Bruyne

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La bella vittoria ottenuta contro il Frosinone aveva illuso molti che i problemi evidenziati dal Napoli prima della sosta fossero già alle spalle.
Pochi giorni dopo, invece, la squadra di Allegri ha nuovamente mostrato evidenti lacune in entrambe le fasi che sono costate la quarta sconfitta in otto partite.
Al momento il tecnico livornese non sembra dunque avere ancora trovato la formula giusta per fare girare il suo Napoli, che alterna cose buone ad altre decisamente meno anche dentro la stessa partita.
Ma cosa non sta funzionando? Tra i problemi c'è sicuramente una fase difensiva rivedibile e una sterilità offensiva preoccupante. Oltre all'equivoco tattico sulla posizione di Kevin De Bruyne.