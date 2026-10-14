Quattro sconfitte in otto partite, i problemi del Napoli di Allegri: cosa non sta funzionando e l'equivoco De Bruyne

Infine c'è la questione De Bruyne che al Napoli si trascina già dalla scorsa stagione.

Il belga contro il Villarreal è stato tra i peggiori in campo facendo un netto passo indietro rispetto all'ottima prestazione di qualche giorno prima contro il Frosinone.

Non solo. Durante la gara De Bruyne ha avuto un chiarimento con Allegri che gli chiedeva di spostarsi in mezzo al campo, posizione non troppo gradita all'ex City.

"A un certo punto gli ho detto di andare in mezzo ai due centrocampisti perché ha più tecnica di McTominay, che invece è più bravo davanti, ma non ci siamo capiti” ha ammesso il tecnico che già in campionato lo aveva schierato da play. Un ruolo che a suo dire gli allungherebbe la carriera.

Mentre dopo Napoli-Frosinone era stato De Bruyne a parlare piuttosto chiaramente: "Io sono sempre stato un numero 8 o un numero 10. Oggi ho giocato in una posizione diversa, ma non è un problema. Mi è stato chiesto di giocare in più posizioni, abbiamo tante partite e posso farlo".

Anche il passaggio alla difesa a tre, confermato contro il Villarreal, non è bastato stavolta ad evitare un'altra sconfitta con Allegri che alla vigilia della gara aveva derubricato le discussioni sul modulo a "discorsi da bar".

Perché alla fine, come sempre, contano i risultati. E quelli del Napoli finora non sono certo entusiasmanti.