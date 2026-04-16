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Celta FriburgoGetty Images
Stefano Silvestri

Quarti di finale Europa League e Conference: risultati e marcatori delle partite di ritorno e il quadro delle semifinali

Europa League
Conference League

Non solo Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace: i risultati e i marcatori delle otto partite del giovedì europeo, valide per il ritorno dei quarti di Europa e Conference League.

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Tempo di Europa League e di Conference League. Tempo di chiudere l'ennesima tre giorni europea, iniziata tra martedì e mercoledì sera con il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Non solo il Bologna e la Fiorentina, impegnate rispettivamente contro l'Aston Villa e il Crystal Palace: in campo diverse altre formazioni del panorama europeo, tutte impegnate nel raggiungere le semifinali delle due competizioni.

Ecco dunque tutti i risultati, con rispettivi marcatori, delle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League.

  • RITORNO QUARTI EUROPA LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI

    CELTA-FRIBURGO 0-3 (and. 0-3) -> FRIBURGO QUALIFICATO

    Marcatori: 33' Matanovic (F), 39' Suzuki (F), 50' Suzuki (F), 91' Swedberg (C)

    ASTON VILLA-BOLOGNA (and. 3-1)

    (Ore 21)

    NOTTINGHAM FOREST-PORTO (and. 1-1)

    (Ore 21)

    BETIS-BRAGA (and. 1-1)

    (Ore 21)


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  • RITORNO QUARTI CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI

    AZ-SHAKHTAR 2-2 (and. 0-3) -> SHAKHTAR QUALIFICATO

    Marcatori: 58' Alisson (S), 73' Jensen (A), 80' Sin (A), 83' Meirelles (S)

    FIORENTINA-CRYSTAL PALACE (and. 0-3)

    (Ore 21)

    AEK ATENE-RAYO VALLECANO (and. 0-3)

    (Ore 21)

    STRASBURGO-MAINZ (and. 0-2)

    (Ore 21)

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  • LE SEMIFINALI DI EUROPA LEAGUE

    Friburgo vs Betis/Braga

    Aston Villa/Bologna vs Nottingham Forest/Porto

  • LE SEMIFINALI DI CONFERENCE LEAGUE

    Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace/Fiorentina

    Rayo Vallecano/AEK Atene vs Strasburgo/Mainz

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