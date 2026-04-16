Quarti di finale Europa League e Conference: risultati e marcatori delle partite di ritorno e il quadro delle semifinali

Tempo di Europa League e di Conference League. Tempo di chiudere l'ennesima tre giorni europea, iniziata tra martedì e mercoledì sera con il ritorno dei quarti di finale di Champions League.
Non solo il Bologna e la Fiorentina, impegnate rispettivamente contro l'Aston Villa e il Crystal Palace: in campo diverse altre formazioni del panorama europeo, tutte impegnate nel raggiungere le semifinali delle due competizioni.
Ecco dunque tutti i risultati, con rispettivi marcatori, delle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League.