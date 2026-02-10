Goal.com
Arianna FontanaGetty Images
Francesco Schirru

Quante medaglie olimpiche ha vinto Arianna Fontana? A Milano-Cortina entra nella leggenda

Una medaglia anche alle Olimpiadi italiane per Arianna Fontana, che ha incrementato il numero di riconoscimenti ottenuti nella storia dei Giochi Olimpici invernali.

  • ARIANNA FONTANA, LE MEDAGLIE VINTE ALLE OLIMPIADI

    Torino 2006, Staffetta 3000 m: Bronzo 

    Vancouver 2010, 500 m: Bronzo 

    Soči 2014, 500 m: Argento 

    Soči 2024, 1500 m: Bronzo 

    Soči 2024, Staffetta 3000 m: Bronzo 

    Pyeongchang 2018, 500 m: Oro 

    Pyeongchang 2018, 1000 m: Bronzo

    Pyeongchang 2018, Staffetta 3000 m: Argento 

    Pechino 2022, 500 m: Oro 

    Pechino 2022, 1500 m: Argento 

    Staffetta mista 2000 m: Argento 

    Milano Cortina 2026 Staffetta mista 2000 m: Oro

  • -1 DAL RECORD

    Arianna Fontana ha vinto dodici medaglie nei Giochi Olimpici invernali, riuscendo a divenire l'atleta italiana più medagliata nella storia già a Pechino 2022.

    Con il successo nello short track di Milano-Cortina, la Fontana si è spinta fino a -1 da Edoardo Mangiarotti, l'atleta italiano in generale più medagliato: la leggenda azzurra dello scherma mantiene il suo record oramai dal 1960, quando ottenne l'ultimo argento nelle Olimpiadi di Roma.

    A completare il podio delle atlete e degli atleti italiani più medagliati c'è Stefania Belmondo, con dieci riconoscimenti nello sci di fondo.

