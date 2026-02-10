Getty Images
Quante medaglie olimpiche ha vinto Arianna Fontana? A Milano-Cortina entra nella leggenda
Pubblicità
ARIANNA FONTANA, LE MEDAGLIE VINTE ALLE OLIMPIADI
Torino 2006, Staffetta 3000 m: Bronzo
Vancouver 2010, 500 m: Bronzo
Soči 2014, 500 m: Argento
Soči 2024, 1500 m: Bronzo
Soči 2024, Staffetta 3000 m: Bronzo
Pyeongchang 2018, 500 m: Oro
Pyeongchang 2018, 1000 m: Bronzo
Pyeongchang 2018, Staffetta 3000 m: Argento
Pechino 2022, 500 m: Oro
Pechino 2022, 1500 m: Argento
Staffetta mista 2000 m: Argento
Milano Cortina 2026 Staffetta mista 2000 m: Oro
-1 DAL RECORD
Arianna Fontana ha vinto dodici medaglie nei Giochi Olimpici invernali, riuscendo a divenire l'atleta italiana più medagliata nella storia già a Pechino 2022.
Con il successo nello short track di Milano-Cortina, la Fontana si è spinta fino a -1 da Edoardo Mangiarotti, l'atleta italiano in generale più medagliato: la leggenda azzurra dello scherma mantiene il suo record oramai dal 1960, quando ottenne l'ultimo argento nelle Olimpiadi di Roma.
A completare il podio delle atlete e degli atleti italiani più medagliati c'è Stefania Belmondo, con dieci riconoscimenti nello sci di fondo.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità