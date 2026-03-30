Quando è stata l'ultima volta dell'Italia ai Mondiali: quanto tempo è passato da quando gli azzurri vi hanno partecipato

Da quel 24 giugno 2014, in pratica, è accaduto di tutto. Sia in senso negativo che in senso positivo, perché è impossibile dimenticare le emozioni dell'Europeo vinto a Wembley contro l'Inghilterra nell'estate del 2021.

A far da contorno a quell'impresa, però, ci sono state troppe delusioni. Due in particolare: l'eliminazione choc contro la Svezia che ha impedito all'Italia di partecipare ai Mondiali russi del 2018, e poi, pochi anni dopo, lo 0-1 di Palermo contro la Macedonia del Nord che ci ha chiuso le porte pure dell'edizione del Qatar.

Insomma, sono stati 12 anni quasi da buttare con la splendida eccezione dell'Europeo. E intanto gli anni di assenza da un Mondiale sono diventati 12. In Bosnia la maledizione può finalmente finire.