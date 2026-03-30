Quando è stata l'ultima volta dell'Italia ai Mondiali: quanto tempo è passato da quando gli azzurri vi hanno partecipato

La mazzata definitiva sull'Italia arrivò il 24 giugno del 2014. L'Italia si presentava con 3 punti alla sfida decisiva contro l'Uruguay, la terza, e sarebbe passata anche con un pareggio. Ma a Manaus tutto andò per il verso sbagliato.
Il primo tempo si concluse senza reti, ma il primo scricchiolio si verifica al 60': espulso Marchisio per un fallo su Arevalo Rios. Riuscì invece a farla franca Suarez, protagonista di un morso divenuto celeberrimo sulla spalla di Chiellini: col VAR sarebbe stata espulsione e sarebbe forse cambiato tutto.
Alla fine a decidere partita e qualificazione fu un colpo di testa vincente del futuro interista Diego Godin a 9 minuti dalla fine, troppo tardi per pensare a una reazione azzurra in 10. Uruguay secondo alle spalle della Costa Rica, Italia mestamente eliminata.
IL TABELLINO DI ITALIA-URUGUAY 0-1
MARCATORE: 81' Godin
ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian, Verratti (75' Thiago Motta), Pirlo, Marchisio, De Sciglio; Balotelli (46' Parolo), Immobile (71' Cassano). Ct. Prandelli
URUGUAY (3-4-1-2): Muslera; Gimenez, Godin, Caceres; Gonzalez, Arevalo Rios, Rodriguez (78' Ramirez), Alvaro Pereira (63' Stuani); Lodeiro (46' Maxi Pereira); Suarez, Cavani. Ct. Tabarez
ARBITRO: Rodriguez (Messico)
Ammoniti: Balotelli, De Sciglio, Arevalo Rios
Espulso: Marchisio al 60'