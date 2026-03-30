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Italia Uruguay 2014Getty Images
Stefano Silvestri

Quando è stata l'ultima volta dell'Italia ai Mondiali: quanto tempo è passato da quando gli azzurri vi hanno partecipato

Coppa del Mondo
Italia

L'Italia scende in campo in Bosnia per provare finalmente a riconquistare una qualificazione a un Mondiale che manca da troppo tempo: da quanto gli azzurri non giocano una fase finale.

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Com'è cambiato il mondo. Se un tempo pensare all'Italia ai Mondiali rappresentava la pura normalità, oggi non è più così. E basta dare uno sguardo a tutte le delusioni e le eliminazioni degli ultimi anni per capirlo.

Bosnia-Italia, così, si presenta non solo come una partita di calcio, pur decisiva. E non solo come una finale playoff. No, è molto di più: diventa l'occasione di riscatto di un movimento calcistico finito gradualmente nelle retrovie.

Ma quando è stata l'ultima volta dell'Italia ai Mondiali? Quanto tempo è passato da quando la Nazionale azzurra vi ha partecipato per l'ultima volta?

  • L'ULTIMA VOLTA DELL'ITALIA AI MONDIALI

    L'ultima partecipazione dell'Italia ai Mondiali risale al 2014. Dunque a 12 anni e tre edizioni fa, e in particolare alla fase finale disputata quell'estate in Brasile e vinta dalla Germania, dopo i tempi supplementari, nella finale contro l'Argentina.

    Gli azzurri, allora guidati da Cesare Prandelli e reduci dalla finale degli Europei persa due anni prima contro la Spagna, in quell'occasione delusero ampiamente le aspettative: si piazzarono infatti al terzo posto di un girone comprendente anche Inghilterra, Uruguay e Costa Rica.

    Vittoria all'esordio (2-1) contro l'Inghilterra, quindi una doppia sconfitta contro Costa Rica e Uruguay, entrambe per 1-0: questi sono i mediocri risultati raccolti da quell'Italia in Brasile. A qualificarsi agli ottavi furono uruguaiani e costaricensi.

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  • Luis Suarez Chiellini Italy Uruguay World Cup 2014Getty

    QUEL FATIDICO ITALIA-URUGUAY 0-1

    La mazzata definitiva sull'Italia arrivò il 24 giugno del 2014. L'Italia si presentava con 3 punti alla sfida decisiva contro l'Uruguay, la terza, e sarebbe passata anche con un pareggio. Ma a Manaus tutto andò per il verso sbagliato.

    Il primo tempo si concluse senza reti, ma il primo scricchiolio si verifica al 60': espulso Marchisio per un fallo su Arevalo Rios. Riuscì invece a farla franca Suarez, protagonista di un morso divenuto celeberrimo sulla spalla di Chiellini: col VAR sarebbe stata espulsione e sarebbe forse cambiato tutto.

    Alla fine a decidere partita e qualificazione fu un colpo di testa vincente del futuro interista Diego Godin a 9 minuti dalla fine, troppo tardi per pensare a una reazione azzurra in 10. Uruguay secondo alle spalle della Costa Rica, Italia mestamente eliminata.

    IL TABELLINO DI ITALIA-URUGUAY 0-1

    MARCATORE: 81' Godin

    ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian, Verratti (75' Thiago Motta), Pirlo, Marchisio, De Sciglio; Balotelli (46' Parolo), Immobile (71' Cassano). Ct. Prandelli

    URUGUAY (3-4-1-2): Muslera; Gimenez, Godin, Caceres; Gonzalez, Arevalo Rios, Rodriguez (78' Ramirez), Alvaro Pereira (63' Stuani); Lodeiro (46' Maxi Pereira); Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

    ARBITRO: Rodriguez (Messico)

    Ammoniti: Balotelli, De Sciglio, Arevalo Rios

    Espulso: Marchisio al 60'

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  • 4298 GIORNI FA

    11 anni, 9 mesi e 7 giorni: tanto è passato da quell'Italia-Uruguay a Bosnia-Italia. Volendo leggerla in altri modi, sono anche 4298 giorni: un'eternità per chiunque, specialmente per un paese calcistico che può vantare quattro stelle sul petto.

  • I DUE PLAYOFF PERSI

    Da quel 24 giugno 2014, in pratica, è accaduto di tutto. Sia in senso negativo che in senso positivo, perché è impossibile dimenticare le emozioni dell'Europeo vinto a Wembley contro l'Inghilterra nell'estate del 2021.

    A far da contorno a quell'impresa, però, ci sono state troppe delusioni. Due in particolare: l'eliminazione choc contro la Svezia che ha impedito all'Italia di partecipare ai Mondiali russi del 2018, e poi, pochi anni dopo, lo 0-1 di Palermo contro la Macedonia del Nord che ci ha chiuso le porte pure dell'edizione del Qatar.

    Insomma, sono stati 12 anni quasi da buttare con la splendida eccezione dell'Europeo. E intanto gli anni di assenza da un Mondiale sono diventati 12. In Bosnia la maledizione può finalmente finire.

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Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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