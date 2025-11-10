Quando tornano gli infortunati della Juventus: Bremer, Cabal e Kelly, chi rientra dopo la sosta

Lo 0-0 nel derby contro il Torino, che a sua volta ha seguito di pochi giorni l'1-1 contro lo Sporting, ha di nuovo frenato la Juventus. Che ora accoglie l'arrivo della sosta per le nazionali non solo come un modo per consentire a Luciano Spalletti di lavorare con calma, ma anche in ottica infortunati.

Tre, oltre al terzo portiere Pinsoglio e al solito Milik, sono i giocatori attualmente presenti nell'infermeria del J Medical. E tutti e tre, ironia del destino, sono difensori: Bremer, Lloyd Kelly e Juan Cabal.

La pesantezza delle loro assenze è chiara: si tratta di tre titolari o potenziali tali. Ed è dunque naturale che Spalletti brami per il loro rientro in gruppo e in campo, in modo da ritrovarsi con una superiore possibilità di rotazione nel reparto arretrato.

Ma chi tra Bremer, Kelly e Cabal tornerà in campo dopo la sosta? Chi sarà a disposizione di Spalletti già per la gara contro la Fiorentina, in programma al Franchi alle 18 di sabato 22 novembre? La situazione caso per caso.