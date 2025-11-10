Pubblicità
Stefano Silvestri

Quando tornano gli infortunati della Juventus: Bremer, Cabal e Kelly, chi rientra dopo la sosta

Spalletti attende notizie dal reparto difensivo, decimato dagli infortuni: chi può essere di nuovo a disposizione per Fiorentina-Juventus del 22 novembre.

Lo 0-0 nel derby contro il Torino, che a sua volta ha seguito di pochi giorni l'1-1 contro lo Sporting, ha di nuovo frenato la Juventus. Che ora accoglie l'arrivo della sosta per le nazionali non solo come un modo per consentire a Luciano Spalletti di lavorare con calma, ma anche in ottica infortunati.

Tre, oltre al terzo portiere Pinsoglio e al solito Milik, sono i giocatori attualmente presenti nell'infermeria del J Medical. E tutti e tre, ironia del destino, sono difensori: Bremer, Lloyd Kelly e Juan Cabal.


La pesantezza delle loro assenze è chiara: si tratta di tre titolari o potenziali tali. Ed è dunque naturale che Spalletti brami per il loro rientro in gruppo e in campo, in modo da ritrovarsi con una superiore possibilità di rotazione nel reparto arretrato.

Ma chi tra Bremer, Kelly e Cabal tornerà in campo dopo la sosta? Chi sarà a disposizione di Spalletti già per la gara contro la Fiorentina, in programma al Franchi alle 18 di sabato 22 novembre? La situazione caso per caso.

  • QUANDO TORNA BREMER

    Bremer è il caso più complesso dei tre, e non è una novità. L'ex centrale difensivo del Torino si è sottoposto attorno alla metà di ottobre a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro, ed è out da più di un mese.

    Potrà tornare in gruppo durante la sosta ed essere in campo a Firenze? Risposta negativa: i suoi tempi di recupero sono più lunghi, come del resto era già stato previsto al momento dello stop e dell'operazione, e vanno verso le sei settimane.

    Tradotto: Bremer tornerà in campo tra l'ultima parte di novembre e l'inizio di dicembre. Con la Juventus che, naturalmente, non ne forzerà il rientro trattando con la massima cura uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. Difficile il rientro per Juve-Cagliari del 29 novembre, già più concreta la possibilità di rivederlo a disposizione di Spalletti per la trasferta di Napoli del 7 dicembre.

  • QUANDO TORNA KELLY

    Il più vicino dei tre al rientro in campo è Lloyd Kelly. L'ex difensore del Newcastle ha rimediato un problema muscolare meno serio rispetto a quello di Bremer ed è sulla via del recupero, nonostante abbia saltato anche il derby col Torino dopo Cremonese e Sporting.

    Kelly ha rimediato un affaticamento alla coscia alla fine di ottobre e, di fatto, non è mai stato a disposizione di Spalletti. Sembrava che il suo rientro in campo potesse avvenire proprio contro il Torino, ma alla fine la Juventus ha deciso di posticiparlo a dopo la sosta, consentendo al calciatore di lavorare serenamente e senza assilli alla Continassa.

    Per cui sì, Kelly contro la Fiorentina ci sarà. E potrà costituire un'opzione difensiva in più per Spalletti, costretto in sua assenza a riproporre - con successo - Koopmeiners nella linea arretrata come ai tempi dell'AZ.

  • Juan Cabal JuventusGetty Images

    QUANDO TORNA CABAL

    Per quanto riguarda Juan Cabal, fermato in casa del Villarreal all'inizio di novembre da una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, vale un discorso simile a quello fatto per Bremer: il suo rientro in campo non è ancora vicinissimo.

    Il mancino colombiano sfrutterà la sosta per proseguire nel proprio recupero, ma a meno di sorprese clamorose senza rientrare in gruppo: i suoi tempi di recupero indicano nella fine di novembre il via libera per il ritorno.

    Juventus-Cagliari di sabato 29 potrebbe essere la data giusta per rivedere Cabal quantomeno in panchina. Con la speranza che l'ex veronese possa essere finalmente lasciato libero dai problemi fisici che nell'ultimo anno lo hanno tormentato.

  • COME CAMBIA LA JUVENTUS A FIRENZE

    Solo Kelly, come detto, dovrebbe rimettersi a disposizione per la trasferta di Firenze del 22 novembre. Il che significa che l'inglese, sempre titolare nella prima parte di stagione prima di infortunarsi, ha buone chances anche di partire dall'inizio.

    Andrà compreso come Spalletti deciderà di schierare la Juventus, intanto. In caso di conferma della difesa a tre Kelly se la giocherebbe con Koopmeiners, ottimo nel ruolo di terzo sul centro-sinistra; in caso di passaggio alla difesa a quattro, preannunciato dall'allenatore dopo il derby, l'olandese si sposterebbe in mezzo al campo e proprio Kelly farebbe coppia con Gatti in mezzo alla retroguardia.

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti

