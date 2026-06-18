Quando torna Neymar dall'infortunio: come sta e il possibile rientro in campo tra Haiti e Scozia

Nello specifico, l'infortunio di Neymar è stato di tipo muscolare: una lesione al polpaccio della gamba destra rimediata lo scorso 17 maggio in una gara di campionato persa dal Santos contro il Coritiba.

In un primo momento, il guaio fisico dell'ex giocatore di Barcellona e PSG sembrava non destare troppe preoccupazioni; in realtà gli esami hanno svelato la sua serietà, tanto che dopo un mese il calciatore non è ancora tornato in campo.

“Neymar sta lavorando duramente per recuperare il più velocemente possibile - ha detto Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Brasile-Marocco - La speranza è che possa recuperare e riunirsi al gruppo la prossima settimana. Quando abbiamo convocato Neymar, lo abbiamo fatto non solo per le sue qualità tecniche, che sono fuori discussione, ma anche per la sua esperienza e per l'esempio che può dare ai giocatori più giovani".