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Stefano Silvestri

Quando torna Neymar dall'infortunio: come sta e il possibile rientro in campo tra Haiti e Scozia

Coppa del Mondo
Brasile vs Haiti
Brasile
Neymar

L'attaccante del Brasile si è infortunato lo scorso 17 maggio, venendo comunque convocato da Ancelotti: le tappe del recupero e quando può rivedersi in campo.

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Negli occhi e nelle orecchie è rimasta l'ovazione che i presenti hanno dedicato a Neymar appena Carlo Ancelotti, lo scorso 18 maggio, ne ha annunciato la convocazione per i Mondiali. Ma la realtà, oggi, è ben diversa.

L'attaccante del Santos, che non indossa la maglia del Brasile ormai da più di due anni e mezzo, è attualmente infortunato. Si è fatto male il giorno prima delle convocazioni, ironia della sorte, rischiando serissimamente di non prendere parte alla spedizione in Nord America.

Ma quando tornerà in campo Neymar? Le tappe di un recupero che si è dimostrato più difficoltoso di quanto si potesse immaginare in un primo momento.

  • L'INFORTUNIO DI NEYMAR

    Nello specifico, l'infortunio di Neymar è stato di tipo muscolare: una lesione al polpaccio della gamba destra rimediata lo scorso 17 maggio in una gara di campionato persa dal Santos contro il Coritiba.

    In un primo momento, il guaio fisico dell'ex giocatore di Barcellona e PSG sembrava non destare troppe preoccupazioni; in realtà gli esami hanno svelato la sua serietà, tanto che dopo un mese il calciatore non è ancora tornato in campo.

    “Neymar sta lavorando duramente per recuperare il più velocemente possibile - ha detto Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Brasile-Marocco - La speranza è che possa recuperare e riunirsi al gruppo la prossima settimana. Quando abbiamo convocato Neymar, lo abbiamo fatto non solo per le sue qualità tecniche, che sono fuori discussione, ma anche per la sua esperienza e per l'esempio che può dare ai giocatori più giovani".

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    A PICCOLI PASSI

    Il programma di recupero di Neymar, effettivamente, sta procedendo. Anche se a piccoli passi, diversamente dal desiderio del giocatore di rimettersi il prima possibile a disposizione di Ancelotti.

    Martedì Neymar è tornato ad allenarsi sul campo. Ma senza il pallone e senza sottoporsi a esercizi intensi. Il primo step di un percorso che continua a essere non semplicissimo.

    Il giorno successivo, ovvero mercoledì, Neymar è tornato a contatto con i compagni anche se per un breve periodo di tempo: ha partecipato a un torello di una decina di minuti, prima di tornare a lavorare individualmente con Mino Fulco, preparatore atletico del Brasile.



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  • NEYMAR GIOCA BRASILE-HAITI?

    Per quanto riguarda il rientro in campo di Neymar, si dovrà attendere ancora un po'. L'attaccante del Santos non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, dovrebbe farlo nei prossimi giorni, ma intanto il percorso di recupero non è ancora concluso.

    La prossima partita del Brasile, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali, è in programma nella notte tra venerdì e sabato: l'avversaria sarà Haiti, che nella prima giornata è stata sconfitta dalla Scozia. L'obiettivo di Ancelotti è quello di riscattare il deludente 1-1 dell'esordio contro il Marocco.

    L'ex allenatore del Milan, ancora una volta, non potrà però contare sull'apporto di Neymar: la sua presenza per la sfida contro Haiti è già stata esclusa.

  • QUANDO TORNA IN CAMPO NEYMAR

    La speranza del Brasile, così, è quella di recuperare Neymar per la terza e ultima partita del raggruppamento: la sfida contro la Scozia, che andrà in scena alla mezzanotte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno. Dipenderà dall'evoluzione o meno che l'ex Barça e PSG presenterà nei prossimi giorni.

    L'infortunio, in ogni caso, è quasi alle spalle. Anche se non completamente. Poi starà ad Ancelotti capire come e quanto utilizzare Neymar, ed eventualmente che ruolo ritagliargli nell'undici titolare: ma questo è un altro discorso.

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