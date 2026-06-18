Quando torna Neymar dall'infortunio: come sta e il possibile rientro in campo tra Haiti e Scozia

Negli occhi e nelle orecchie è rimasta l'ovazione che i presenti hanno dedicato a Neymar appena Carlo Ancelotti, lo scorso 18 maggio, ne ha annunciato la convocazione per i Mondiali. Ma la realtà, oggi, è ben diversa.
L'attaccante del Santos, che non indossa la maglia del Brasile ormai da più di due anni e mezzo, è attualmente infortunato. Si è fatto male il giorno prima delle convocazioni, ironia della sorte, rischiando serissimamente di non prendere parte alla spedizione in Nord America.
Ma quando tornerà in campo Neymar? Le tappe di un recupero che si è dimostrato più difficoltoso di quanto si potesse immaginare in un primo momento.