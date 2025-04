L'attaccante Viola non ci sarà nella sfida tra Cagliari e Fiorentina: quando torna e i tempi di recupero.

Cattive notizie per la Fiorentina e per i suoi tifosi: Moise Kean non ci sarà nel match contro il Cagliari.

I Viola dovranno dunque fare a meno del loro bomber in un momento chiave della stagione, con la formazione di Raffaele Palladino che deve trovare i tre punti per restare in corsa per le prossime coppe europee.

Il classe 2000 non farà nemmeno parte dei convocati e non sarà a disposizione in Sardegna.