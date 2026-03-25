Quando torna Jesus Rodriguez dall'infortunio: l'esito degli esami e le ultime sui tempi di recupero

Buone notizie, sul fronte Jesus Rodriguez, per Cesc Fabregas.
L'ala spagnola, vittima di un infortunio al ginocchio nel corso di Como-Pisa giocata domenica, non sembra preoccupare.
Come sta? Quando torna?
Buone notizie, sul fronte Jesus Rodriguez, per Cesc Fabregas.
L'ala spagnola, vittima di un infortunio al ginocchio nel corso di Como-Pisa giocata domenica, non sembra preoccupare.
Come sta? Quando torna?
Rodriguez non prenderà parte agli impegni con la Spagna Under 21: presentatosi nel ritiro della Nazionale, è stato visitato ma i medici della Roja lo hanno rispedito in riva al Lago, poiché le condizioni seguite all'infortunio non gli consentono di giocare.
Ecco perché l'ex Betis è tornato a svolgere terapie a Como, ma lo staff sanitario dei lariani non appare in apprensione per l'infortunio dell'iberico.
L'obiettivo è riconsegnarlo a Fabregas subito dopo la sosta, ossia per Udinese-Como di lunedì 6 aprile alle 12:30.
IN DUBBIO PER:
Udinese-Como (Serie A): lunedì 6 aprile ore 12:30