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Claudio D'Amato

Quando torna Jesus Rodriguez dall'infortunio: l'esito degli esami e le ultime sui tempi di recupero

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Le ultime sulle condizioni di Jesus Rodriguez, vittima di un infortunio al ginocchio nel corso di Como-Pisa: come sta lo spagnolo e quando torna.

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Buone notizie, sul fronte Jesus Rodriguez, per Cesc Fabregas.

L'ala spagnola, vittima di un infortunio al ginocchio nel corso di Como-Pisa giocata domenica, non sembra preoccupare.

Come sta? Quando torna?

  • INFORTUNIO JESUS RODRIGUEZ: ESAMI E CONDIZIONI

    Rodriguez non prenderà parte agli impegni con la Spagna Under 21: presentatosi nel ritiro della Nazionale, è stato visitato ma i medici della Roja lo hanno rispedito in riva al Lago, poiché le condizioni seguite all'infortunio non gli consentono di giocare.


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  • QUANDO TORNA JESUS RODRIGUEZ? I TEMPI DI RECUPERO

    Ecco perché l'ex Betis è tornato a svolgere terapie a Como, ma lo staff sanitario dei lariani non appare in apprensione per l'infortunio dell'iberico.

    L'obiettivo è riconsegnarlo a Fabregas subito dopo la sosta, ossia per Udinese-Como di lunedì 6 aprile alle 12:30.

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  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA JESUS RODRIGUEZ

    IN DUBBIO PER:

    Udinese-Como (Serie A): lunedì 6 aprile ore 12:30

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