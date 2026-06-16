Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Green Bay Packers v New York Giants - NFL 2025Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Quando si gioca la finale dei Mondiali 2026

Coppa del Mondo

Quest'estate si giocherà il primo Mondiale a 48 squadre (senza l'Italia), in programma dall'11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico

Pubblicità

Sarà un'estate storica per il calcio internazionale: per la prima volta si giocherà un Mondiale con 48 nazionale. Aumenta il numero di squadre e aumenta il numero di partite: saranno 104 gare totali che si giocheranno in 39 giorni. Una full immersion di calcio che non prevede però, la nazionale italiana: gli Azzurri sono stati eliminati ai calci di rigore dalla Bosnia nell'ultimo turno degli spareggi; ed è la terza edizione consecutiva che l'Italia non si qualifica alla Coppa del Mondo.


  • IL FORMATO E LE DEBUTTANTI

    Il Mondiale 2026 inizierà l'11 giugno e andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finale. Il formato prevede 12 gironi da quattro squadre ognuno, le prime due si qualificano al turno successivo e rispetto alle edizioni precedenti nella fase a eliminazione diretta ci sarà un turno in più partendo dai sedicesimi. Avendo allargato il numero delle nazionali che parteciperanno al Mondiale, ce ne sono alcune al debutto assoluto in questa competizione: prima volta per Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao.


    • Pubblicità

  • LE DATE DEI MONDIALI 2026

    Ecco quali sono le date del prossimo Mondiali, divise fase per fase:


    FASE A GIRONI: - 11-28 giugno

    Prima giornata: 11-18 giugno

    Seconda giornata: 18-24 giugno

    Terza giornata: 24-28 giugno


    FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA: 28 giugno - 19 luglio

    Sedicesimi di finale: 28 giugno - 3 luglio

    Ottavi di finale: 4-7 luglio

    Quarti di finale: 9-11 luglio

    Semifinali: 14-15 luglio

    Finale per il terzo posto: 18 luglio

    Finale: 19 luglio


  • Pubblicità
    Pubblicità