Sarà un'estate storica per il calcio internazionale: per la prima volta si giocherà un Mondiale con 48 nazionale. Aumenta il numero di squadre e aumenta il numero di partite: saranno 104 gare totali che si giocheranno in 39 giorni. Una full immersion di calcio che non prevede però, la nazionale italiana: gli Azzurri sono stati eliminati ai calci di rigore dalla Bosnia nell'ultimo turno degli spareggi; ed è la terza edizione consecutiva che l'Italia non si qualifica alla Coppa del Mondo.
Quando si gioca la finale dei Mondiali 2026
IL FORMATO E LE DEBUTTANTI
Il Mondiale 2026 inizierà l'11 giugno e andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finale. Il formato prevede 12 gironi da quattro squadre ognuno, le prime due si qualificano al turno successivo e rispetto alle edizioni precedenti nella fase a eliminazione diretta ci sarà un turno in più partendo dai sedicesimi. Avendo allargato il numero delle nazionali che parteciperanno al Mondiale, ce ne sono alcune al debutto assoluto in questa competizione: prima volta per Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao.
LE DATE DEI MONDIALI 2026
Ecco quali sono le date del prossimo Mondiali, divise fase per fase:
FASE A GIRONI: - 11-28 giugno
Prima giornata: 11-18 giugno
Seconda giornata: 18-24 giugno
Terza giornata: 24-28 giugno
FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA: 28 giugno - 19 luglio
Sedicesimi di finale: 28 giugno - 3 luglio
Ottavi di finale: 4-7 luglio
Quarti di finale: 9-11 luglio
Semifinali: 14-15 luglio
Finale per il terzo posto: 18 luglio
Finale: 19 luglio
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