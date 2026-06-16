Quando si gioca la finale dei Mondiali 2026

Il Mondiale 2026 inizierà l'11 giugno e andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finale. Il formato prevede 12 gironi da quattro squadre ognuno, le prime due si qualificano al turno successivo e rispetto alle edizioni precedenti nella fase a eliminazione diretta ci sarà un turno in più partendo dai sedicesimi. Avendo allargato il numero delle nazionali che parteciperanno al Mondiale, ce ne sono alcune al debutto assoluto in questa competizione: prima volta per Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao.



