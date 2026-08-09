Quando sarà l'esordio di Lautaro Martinez, Thuram e Stones: l'Inter li aspetta, lo scenario tra Betis, Monza e Cagliari

L'Inter ha deciso di andarci cauta con tutti e tre. Ed è per questo che Lautaro Martinez, Thuram e Stones sono destinati a non prendere parte alla prossima e ultima amichevole estiva dei nerazzurri.

La gara vedrà la squadra di Chivu sfidare gli spagnoli del Betis tra pochi giorni: è infatti in programma sabato 15 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18.30. E, come detto, non vedrà la presenza dei tre ultimi reduci dal Mondiale, che a quel punto avranno appena qualche giorno di lavoro "vero" nelle gambe.