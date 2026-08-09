Quando sarà l'esordio di Lautaro Martinez, Thuram e Stones: l'Inter li aspetta, lo scenario tra Betis, Monza e Cagliari

Due pareggi, una vittoria: non male il ruolino dell'Inter nella tournée organizzata tra Hong Kong e Australia. Anche se all'appello mancavano tre nomi importanti della rosa di Cristian Chivu.
Mancava Lautaro Martinez, il capitano, ma mancava anche colui che condividerà nuovamente con lui il peso dell'attacco, ovvero Marcus Thuram. Senza dimenticare John Stones, l'ultimo arrivato.
Nessuno dei tre era presente nel ciclo di amichevoli giocate nei primi 8 giorni di agosto, e non c'era naturalmente nemmeno a Karlsruhe alla fine di luglio. Ma quando potranno debuttare i tre nella nuova stagione?
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