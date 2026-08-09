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Lautaro Martinez Thuram StonesGetty Images
Stefano Silvestri

Quando sarà l'esordio di Lautaro Martinez, Thuram e Stones: l'Inter li aspetta, lo scenario tra Betis, Monza e Cagliari

Serie A
Inter
Inter vs Monza
L. Martinez
M. Thuram
J. Stones

La coppia d'attacco e l'ultimo acquisto hanno iniziato ad allenarsi ad Appiano Gentile e mercoledì inizieranno le sedute con la squadra. Ma quando potranno giocare?

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Due pareggi, una vittoria: non male il ruolino dell'Inter nella tournée organizzata tra Hong Kong e Australia. Anche se all'appello mancavano tre nomi importanti della rosa di Cristian Chivu.

Mancava Lautaro Martinez, il capitano, ma mancava anche colui che condividerà nuovamente con lui il peso dell'attacco, ovvero Marcus Thuram. Senza dimenticare John Stones, l'ultimo arrivato.

Nessuno dei tre era presente nel ciclo di amichevoli giocate nei primi 8 giorni di agosto, e non c'era naturalmente nemmeno a Karlsruhe alla fine di luglio. Ma quando potranno debuttare i tre nella nuova stagione?


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  • LAUTARO, THURAM E STONES AD APPIANO

    Per Lautaro, Thuram e Stones, appena tornati dalle vacanze dopo aver giocato i Mondiali fino all'ultima partita, è stata una domenica di lavoro. Tutti e tre si sono infatti presentati ad Appiano Gentile in mattinata, nel centro sportivo dell'Inter, per ricominciare ad allenarsi.

    Si è trattato di una seduta in solitaria, naturalmente: il resto della rosa di Chivu è atterrato in Italia praticamente in contemporanea e fino a martedì godrà di un paio di giorni di riposo, presentandosi ad Appiano mercoledì per la ripresa degli allenamenti.

    Solo allora Lautaro, Thuram e Stones potranno ricominciare i lavori agli ordini di Chivu. Pensando anche al momento in cui dovranno rimettere piede in campo per la nuova stagione.



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  • NIENTE BETIS...

    L'Inter ha deciso di andarci cauta con tutti e tre. Ed è per questo che Lautaro Martinez, Thuram e Stones sono destinati a non prendere parte alla prossima e ultima amichevole estiva dei nerazzurri.

    La gara vedrà la squadra di Chivu sfidare gli spagnoli del Betis tra pochi giorni: è infatti in programma sabato 15 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18.30. E, come detto, non vedrà la presenza dei tre ultimi reduci dal Mondiale, che a quel punto avranno appena qualche giorno di lavoro "vero" nelle gambe.

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  • ...E NIENTE MONZA

    E contro il Monza? Niente nemmeno in quel caso: a meno di sorprese la partita d'esordio del nuovo campionato, in programma sabato 22 agosto, non contemplerà la presenza di Lautaro Martinez, Thuram e Stones.

    "Dubito che saranno pronti per la prima di campionato - ha detto Chivu nei giorni scorsi parlando del trio - vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi".

    Contro il Monza la difesa dell'Inter sarà dunque formata dai soliti tre, ovvero Bisseck, Akanji e Bastoni. Mentre a duettare in attacco saranno Pio Esposito e Bonny, come contro la Juventus in amichevole.

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  • ESORDIO CONTRO IL CAGLIARI?

    E dunque? E dunque si passa giocoforza alla partita successiva: la seconda di campionato, in cui l'Inter se la vedrà in trasferta contro il Cagliari domenica 30 agosto.

    La data da cerchiare in rosso sul calendario è proprio questa qui: la giornata in cui Lautaro, Thuram e Stones dovrebbero mettersi a tutti gli effetti a disposizione di Chivu per la prima gara ufficiale della nuova annata. Starà poi al tecnico romeno decidere dall'inizio, chi dalla panchina e per quanti minuti.

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