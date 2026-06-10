Ormai ci siamo, manca poco. Il countdown per i Mondiali 2026 sta per finire. Ancora qualche settimana e si parte. Sarà la prima storica edizione di una Coppa del Mondo a 48 squadre; si giocherà in 16 città diverse tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. 48 nazionali tra le quali non ci sarà l'Italia, eliminata nell'ultimo step degli spareggi ai calci di rigore dalla Bosnia. E' la terza edizione consecutiva alla quale non partecipano gli Azzurri, un flop che ha portato alle dimissioni dell'ex ct Gattuso e dell'ex presidente della Figc Gabriele Gravina.
Quando iniziano i Mondiali 2026: date e formula della nuova edizione
IL NUOVO FORMATO
Il Mondiale 2026 è composto da 12 gironi ognuno da quattro squadre, alla fase successiva si qualificheranno le prime due di ogni girone e le otto migliori terze classificate. Rispetto al passato ci sarà un turno in più eliminatorio con le nazionali che partiranno dai sedicesimi per poi avanzare tra ottavi, quarti, semifinale e finale. 104 partite totali in 39 giorni, chi arriverà fino in fondo - considerando sia fase a gironi che a eliminazione diretta - giocherà otto partite.
LE DATE DEI MONDIALI 2026
Ecco quali sono le date del prossimo Mondiali, divise fase per fase:
FASE A GIRONI - 11-28 giugno
Prima giornata: 11-18 giugno
Seconda giornata: 18-24 giugno
Terza giornata: 24-28 giugno
FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA: 28 giugno - 19 luglio
Sedicesimi di finale: 28 giugno - 3 luglio
Ottavi di finale: 4-7 luglio
Quarti di finale: 9-11 luglio
Semifinali: 14-15 luglio
Finale per il terzo posto: 18 luglio
Finale: 19 luglio
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