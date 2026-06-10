Quando iniziano i Mondiali 2026: date e formula della nuova edizione

Ormai ci siamo, manca poco. Il countdown per i Mondiali 2026 sta per finire. Ancora qualche settimana e si parte. Sarà la prima storica edizione di una Coppa del Mondo a 48 squadre; si giocherà in 16 città diverse tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. 48 nazionali tra le quali non ci sarà l'Italia, eliminata nell'ultimo step degli spareggi ai calci di rigore dalla Bosnia. E' la terza edizione consecutiva alla quale non partecipano gli Azzurri, un flop che ha portato alle dimissioni dell'ex ct Gattuso e dell'ex presidente della Figc Gabriele Gravina.