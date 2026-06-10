Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto PalaceGetty Images News
Francesco Guerrieri

Quando iniziano i Mondiali 2026: date e formula della nuova edizione

Coppa del Mondo

E' tutto pronto per la prima edizione della Coppa del Mondo a 48 nazionali: 104 partite in 3 giorni

Pubblicità

Ormai ci siamo, manca poco. Il countdown per i Mondiali 2026 sta per finire. Ancora qualche settimana e si parte. Sarà la prima storica edizione di una Coppa del Mondo a 48 squadre; si giocherà in 16 città diverse tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. 48 nazionali tra le quali non ci sarà l'Italia, eliminata nell'ultimo step degli spareggi ai calci di rigore dalla Bosnia. E' la terza edizione consecutiva alla quale non partecipano gli Azzurri, un flop che ha portato alle dimissioni dell'ex ct Gattuso e dell'ex presidente della Figc Gabriele Gravina.

  • IL NUOVO FORMATO

    Il Mondiale 2026 è composto da 12 gironi ognuno da quattro squadre, alla fase successiva si qualificheranno le prime due di ogni girone e le otto migliori terze classificate. Rispetto al passato ci sarà un turno in più eliminatorio con le nazionali che partiranno dai sedicesimi per poi avanzare tra ottavi, quarti, semifinale e finale. 104 partite totali in 39 giorni, chi arriverà fino in fondo - considerando sia fase a gironi che a eliminazione diretta - giocherà otto partite.


    • Pubblicità

  • LE DATE DEI MONDIALI 2026

    Ecco quali sono le date del prossimo Mondiali, divise fase per fase:


    FASE A GIRONI - 11-28 giugno

    Prima giornata: 11-18 giugno

    Seconda giornata: 18-24 giugno

    Terza giornata: 24-28 giugno


    FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA: 28 giugno - 19 luglio

    Sedicesimi di finale: 28 giugno - 3 luglio

    Ottavi di finale: 4-7 luglio

    Quarti di finale: 9-11 luglio

    Semifinali: 14-15 luglio

    Finale per il terzo posto: 18 luglio

    Finale: 19 luglio

  • Pubblicità
    Pubblicità