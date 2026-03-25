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Donnarumma Italia Israele 2025 esulta 16.9Getty Images
Claudio D'Amato

Quando giocherebbe l'Italia la finale dei Playoff Mondiali: data e orario della partita contro Galles o Bosnia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Galles
Bosnia ed Erzegovina

Data e orario della finale dei Playoff Mondiali che attenderebbe l'Italia qualora eliminasse l'Irlanda del Nord: quando è previsto l'eventuale decisivo dentro o fuori contro il Galles o la Bosnia e dove.

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Il primo scoglio si spera venga superato.

L'Italia, battendo ed eliminando l'Irlanda del Nord a Bergamo, guadagnerebbe l'accesso alla finale dei Playoff che dovranno dire se la nostra Nazionale tornerà a giocare i Mondiali a 12 anni di distanza dall'ultima partecipazione.

L'ostacolo che ci separa da Canada, Messico e Stati Uniti, oltre a quello di giovedì, si chiamerebbe Galles o Bosnia, contro nell'altra semifinale del percorso A.

Quando e dove giocherebbe l'Italia la finale dei Playoff Mondiali? A che ora?

  • QUANDO GIOCHEREBBE L'ITALIA LA FINALE DEI PLAYOFF MONDIALI?

    La finale del percorso A dei Playoff Mondiali, che vedrebbe l'Italia affrontare Galles o Bosnia, si gioca martedì 31 marzo 2026.


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  • L'ORARIO DELL'EVENTUALE FINALE DEI PLAYOFF MONDIALI DELL'ITALIA

    Il calcio d'inizio della finale del percorso A dei Playoff Mondiali, che si spera vedrà protagonista l'Italia, è previsto alle ore 18:00 oppure alle 20:45: l'orario, infatti, è ancora da stabilire.


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  • DOVE GIOCHEREBBE L'ITALIA LA FINALE DEI PLAYOFF MONDIALI: LO STADIO

    L'Italia si giocherebbe la qualificazione ai Mondiali del 2026 in trasferta, più precisamente al Millennium Stadium di Cardiff oppure allo stadio Asim Ferhatovic Hase di Sarajevo: questi, infatti, gli impianti che ospitano le partite casalinghe di Galles e Bosnia.