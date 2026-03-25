Quando giocherebbe l'Italia la finale dei Playoff Mondiali: data e orario della partita contro Galles o Bosnia

Il primo scoglio si spera venga superato.
L'Italia, battendo ed eliminando l'Irlanda del Nord a Bergamo, guadagnerebbe l'accesso alla finale dei Playoff che dovranno dire se la nostra Nazionale tornerà a giocare i Mondiali a 12 anni di distanza dall'ultima partecipazione.
L'ostacolo che ci separa da Canada, Messico e Stati Uniti, oltre a quello di giovedì, si chiamerebbe Galles o Bosnia, contro nell'altra semifinale del percorso A.
Quando e dove giocherebbe l'Italia la finale dei Playoff Mondiali? A che ora?