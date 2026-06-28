Quale Nazionale ha giocato più finali dei Mondiali? Il conto è in parità

Una grande Nazionale non è solo quella capace di vincere più trofei e in questo caso, la Coppa del Mondo, ma bensì anche quella in grado di arrivare costantemente fino alla finale, segno di come sappia dominare il torneo.

Nella storia dei Mondiali solamente poche rappresentative sono riuscite ad arrivare in fondo spesso e volentieri, tanto che solamente cinque Nazionali hanno raggiunto la finale in almeno cinque occasioni.

Il Mondiale, inoltre, non ha mai vissuto grosse differenze tra le squadre che hanno raggiunto la finale, visto che la maggior parte ha sia vinto sia perso in egual misura dopo aver agguantato la partita della coppa.