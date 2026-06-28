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Ousmane Dembele France Germany Friendly 23032024Getty
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Quale Nazionale ha giocato più finali dei Mondiali? Il conto è in parità

Coppa del Mondo

Non solo le finali vinte, ma anche quelle perse: un pareggio perfetto in attesa di capire ciò che accadrà durante il Mondiale 2026.

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Una grande Nazionale non è solo quella capace di vincere più trofei e in questo caso, la Coppa del Mondo, ma bensì anche quella in grado di arrivare costantemente fino alla finale, segno di come sappia dominare il torneo.

Nella storia dei Mondiali solamente poche rappresentative sono riuscite ad arrivare in fondo spesso e volentieri, tanto che solamente cinque Nazionali hanno raggiunto la finale in almeno cinque occasioni.

Il Mondiale, inoltre, non ha mai vissuto grosse differenze tra le squadre che hanno raggiunto la finale, visto che la maggior parte ha sia vinto sia perso in egual misura dopo aver agguantato la partita della coppa.

  • IL 'PAREGGIO' DELLA GERMANIA

    Nel corso della sua storia la Germania ha raggiunto la finale del Mondiale in ben otto occasioni, praticamente in tutti i decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale, dunque comprendendo il periodo da Germania Ovest.

    Le otto finali della Germania hanno portato a un perfetto pareggio, viste le quattro edizioni del Mondiale portate a casa, ma anche le quattro sconfitte nell'ultimo atto del torneo.

    La Germania ha vinto i Mondiali nel 1954, 1974, 1990 e 2014, mentre ha avuto la peggio nel 1966, 1982, 1986 e 1990.

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  • BRASILE QUASI SEMPRE VINCENTE

    Al secondo posto della classifica c'è invece il Brasile, unica Nazionale sempre presente al Mondiale e in finale in sette occasioni.

    A differenza della Germania i verdeoro hanno vinto la maggior parte delle finali che hanno avuto modo di raggiungere, conquistando la Coppa del Mondo in cinque occasioni e perdendo le restanti due gare.

    L'ultima finale giocata dal Brasile è stata anche l'ultima vinta, ovvero quella del 2002, mentre nel 1998 è arrivata l'ultima sconfitta.

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  • LE FINALI DELL'ITALIA

    A chiudere il podio delle finali ci sono Argentina e Italia, i primi con un perfetto quadro di tre vittorie e tre sconfitte, mentre i secondi con quattro coppe conquistate e due perse nell'ultima sfida.

    L'Italia ha vinto l'ultima finale nel 2006 battendo la Francia ai rigori, mentre ha perso nel 1994 contro il Brasile sempre al termine della famosa 'lotteria'.

    Anche la Francia ha lo stesso numero di vittorie e di sconfitte, ovvero due e due.


  • OLANDA, SOLO K.O.

    Alcune squadre hanno vinto l'unica finale raggiunta in carriera, mentre diverse hanno rimediato una sconfitta nell'unica disputata.

    Nel primo caso ci sono Spagna e Inghilterra, che non hanno più giocato una finale dopo quella conquistata, mentre nel secondo Repubblica Ceca, Ungheria (due k.o. su due), Svezia e Croazia (una finale persa) e soprattutto Olanda, che nel corso della sua storia ha perso tutte e tre gare per la coppa.

    L'Uruguay è all'opposto dell'Olanda, avendo vinto entrambe le finali disputate.

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