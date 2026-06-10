Provedel può essere una scelta giusta per l'Inter? Il ruolo e le cifre del possibile affare dei nerazzurri

Il "viavai" di procuratori sotto le sedi dei principali club di Serie A a inizio giugno non porta notizie concrete, ripetiamo insieme. Semmai portano indizi e possibili direzioni. Il calciomercato vuole i suoi tempi, ma almeno permette di ragionare su quelli che possono essere i profili adatti a questa o l'altra squadra. Porta dell'Inter compresa.
I nerazzurri, ma questo si sa già, si trovano di fronte a un bivio "generazionale" dovuto al cambio del portiere titolare, con l'addio di Yann Sommer prossimo a concretizzarsi.
E, naturale conseguenza, al cambio del vice: il "viavai" sotto la sede dell'Inter, almeno questo, può aiutarci ad analizzare i motivi e le conseguenze del possibile arrivo di Ivan Provedel. E se, ovviamente, può essere la scelta giusta per Chivu.