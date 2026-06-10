Provedel può essere una scelta giusta per l'Inter? Il ruolo e le cifre del possibile affare dei nerazzurri

Un'analisi va fatta anche sul momento vissuto da Ivan Provedel: non ha smesso di essere un buon portiere. Suo malgrado, però, si è trovato ad assorbire pienamente l'ultimo periodo calcistico della Lazio, che definire "incerto" e "confuso" sarebbe riduttivo.

Provedel è uno che la gavetta l'ha fatta, che si è costruito stagione dopo stagione e che, arrivato in Serie A, ha dimostrato che ad alti livelli ci sa stare e ci può stare. Solo che se ti trovi in un club che cambia guida tecnica ogni anno (dal 2023 si sono susseguiti Maurizio Sarri, Igor Tudor e Marco Baroni, con il ritorno di Maurizio Sarri e il prossimo arrivo di Gennaro Gattuso) non puoi pensare di non essere coinvolto in un periodo certamente non lineare, anche per la porta.

Nelle ultime stagioni la Lazio ha schierato, non occasionalmente, Provedel, Mandas e ha chiuso la scorsa stagione con un Motta in ascesa (bel talento), e lo stesso Provedel ha sofferto per alcuni infortuni, l'ultimo dei quali, alla spalla, molto importante, visto il ruolo.

Detto ciò, rimane un portiere moderno che sa giocare bene con i piedi, un buon senso della posizione e un'ottima visione: che, poi, sono qualità richieste proprio dal gioco dell'Inter che con Cristian Chivu vuole dare continuità ai successi già ottenuti. Può essere un vice importante, sì. E può essere la scelta giusta.