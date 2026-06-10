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Provedel Inter GOAL ItalyGetty
Antonio Torrisi

Provedel può essere una scelta giusta per l'Inter? Il ruolo e le cifre del possibile affare dei nerazzurri

Calciomercato
Inter

Si lavora per il trasferimento del portiere della Lazio nella formazione di Chivu, ma perché l'Inter vuole Provedel? Quale sarà il suo ruolo nelle gerarchie in porta?

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Il "viavai" di procuratori sotto le sedi dei principali club di Serie A a inizio giugno non porta notizie concrete, ripetiamo insieme. Semmai portano indizi e possibili direzioni. Il calciomercato vuole i suoi tempi, ma almeno permette di ragionare su quelli che possono essere i profili adatti a questa o l'altra squadra. Porta dell'Inter compresa.

I nerazzurri, ma questo si sa già, si trovano di fronte a un bivio "generazionale" dovuto al cambio del portiere titolare, con l'addio di Yann Sommer prossimo a concretizzarsi.

E, naturale conseguenza, al cambio del vice: il "viavai" sotto la sede dell'Inter, almeno questo, può aiutarci ad analizzare i motivi e le conseguenze del possibile arrivo di Ivan Provedel. E se, ovviamente, può essere la scelta giusta per Chivu.

  • PROVEDEL ALL'INTER: LE CIFRE DEL POSSIBILE AFFARE

    Partiamo da quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore: la Lazio per cedere Ivan Provedel vorrebbe fare cassa.

    Anche perché il portiere ha un contratto fino al 30 giugno 2027, quindi di un altro anno, coi biancocelesti. Proprio la durata potrebbe, però, essere un vantaggio per l'Inter che potrebbe mettere sul piatto 2-3 milioni di euro, una cifra che verrebbe incontro alla Lazio che richiederebbe circa 5 milioni di euro. E questo è il lato economico.

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  • PROVEDEL SERVE ALL'INTER? TITOLARE O VICE?

    Per quel che riguarda, invece, l'impatto strettamente calcistico che Ivan Provedel avrebbe nella formazione di Cristian Chivu c'è da chiarire innanzitutto quella che sarà la gerarchia della porta nerazzurra.

    Data per ormai prossima la partenza di Yann Sommer, in scadenza di contratto, la logica conseguenza degli eventi vorrebbe Josep Martinez come primo portiere, aiutato da qualcuno, nei panni di vice.

    Questo "qualcuno" potrebbe essere proprio Provedel, nonostante una maggiore seniority in Serie A (la prossima sarà l'ottava stagione nel massimo campionato italiano, la quarta per Martinez).

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  • CHE TIPO DI PORTIERE È PROVEDEL?

    Un'analisi va fatta anche sul momento vissuto da Ivan Provedel: non ha smesso di essere un buon portiere. Suo malgrado, però, si è trovato ad assorbire pienamente l'ultimo periodo calcistico della Lazio, che definire "incerto" e "confuso" sarebbe riduttivo.

    Provedel è uno che la gavetta l'ha fatta, che si è costruito stagione dopo stagione e che, arrivato in Serie A, ha dimostrato che ad alti livelli ci sa stare e ci può stare. Solo che se ti trovi in un club che cambia guida tecnica ogni anno (dal 2023 si sono susseguiti Maurizio Sarri, Igor Tudor e Marco Baroni, con il ritorno di Maurizio Sarri e il prossimo arrivo di Gennaro Gattuso) non puoi pensare di non essere coinvolto in un periodo certamente non lineare, anche per la porta.

    Nelle ultime stagioni la Lazio ha schierato, non occasionalmente, Provedel, Mandas e ha chiuso la scorsa stagione con un Motta in ascesa (bel talento), e lo stesso Provedel ha sofferto per alcuni infortuni, l'ultimo dei quali, alla spalla, molto importante, visto il ruolo.

    Detto ciò, rimane un portiere moderno che sa giocare bene con i piedi, un buon senso della posizione e un'ottima visione: che, poi, sono qualità richieste proprio dal gioco dell'Inter che con Cristian Chivu vuole dare continuità ai successi già ottenuti. Può essere un vice importante, sì. E può essere la scelta giusta.