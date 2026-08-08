Provedel gioca e sfida Martinez per una maglia da titolare: le parole di Chivu e la gerarchia dei portieri dell'Inter

Allo stato attuale delle cose, dunque ai classici nastri di partenza del campionato e della stagione, la gerarchia è quella raccontata all'inizio: Martinez è il titolare dell'Inter, Provedel la sua riserva.

Ma l'Inter non ha un numero uno come ce l'ha il Milan o la Roma. Non ha un Maignan, o uno Svilar. Non ha, insomma, un elemento indiscutibilmente in grado di reggere la pressione per un'intera stagione. Semplicemente perché Martinez, a Milano, non l'ha mai fatto. Anche se nulla impedisce che possa riuscirci quest'anno: anzi.

La certezza è un'altra: che Provedel è più di un semplice vice. Parte alle spalle di Martinez, sì, ma avrà spazio sia in campionato che nelle coppe, Champions League compresa, competizione in cui qualche anno fa si prese pure il lusso di andare a segno in un Lazio-Atletico Madrid.