Provedel gioca e sfida Martinez per una maglia da titolare: le parole di Chivu e la gerarchia dei portieri dell'Inter

A parte Lautaro Martinez, Thuram e Akanji, che nemmeno sono presenti, contro la Juventus hanno giocato dall'inizio praticamente tutti i titolari dell'Inter. Ma in porta si è piazzato il teorico dodicesimo: Ivan Provedel.
Perché "teorico"? Perché sulla carta l'Inter lo ha preso per fare il secondo del suo nuovo titolare, ovvero Josep Martinez, a sua volta passato di grado dopo l'addio di Sommer.
Solo che è una gerarchia che rischia di essere più fluida di quanto si possa immaginare. Ed è stato lo stesso Cristian Chivu, l'allenatore e decisore nerazzurro, a spiegarlo dopo la partita di Perth.
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