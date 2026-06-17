Provedel all'Inter, chi gioca titolare tra lui e Martinez? Le gerarchie tra i pali e il futuro di Sommer

"Siamo molto vicini - ha dichiarato Gianni Rava ai microfoni di FcInter1908 - abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene.

Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà qua per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi"