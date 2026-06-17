Provedel all'Inter, chi gioca titolare tra lui e Martinez? Le gerarchie tra i pali e il futuro di Sommer

Ci siamo per l'arrivo di Ivan Provedel all'Inter, come annunciato anche dal suo agente.
Il portiere classe '94 lascia la Lazio e si trasferisce in nerazzurro. Ma sarà titolare?
Ci siamo per l'arrivo di Ivan Provedel all'Inter, come annunciato anche dal suo agente.
Il portiere classe '94 lascia la Lazio e si trasferisce in nerazzurro. Ma sarà titolare?
L'acquisto di Provedel sarà un affare low cost per l'Inter. Il portiere è in scadenza con la Lazio a giugno 2027 e con 2-3 milioni di euro si dovrebbe trovare senza problemi un accordo con i biancocelesti.
Provedel è stato scelto dall'Inter per essere il vice di Josep Martinez.
Le gerarchie, in tal senso, non dovrebbero subire variazioni. L'Inter ha intenzione di puntare sullo spagnolo come portiere titolare nella prossima stagione.
Provedel sarà dunque il secondo, con la possibilità di giocare qualche partita nel corso della stagione. Un secondo comunque di grande affidabilità, quello che cercavano i nerazzurri dopo l'addio di Sommer.
"Siamo molto vicini - ha dichiarato Gianni Rava ai microfoni di FcInter1908 - abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene.
Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà qua per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi"
Come detto, Yann Sommer lascerà l'Inter al termine del suo contratto in scadenza a fine giugno. Su questo non ci sono dubbi.
Da capire se tornerà in patria al Basilea e se proverà una nuova esperienza all'estero (si era parlato di campionato portoghese).
Di sicuro la sua avventura in nerazzurro è finita. Il prossimo anno il roster portieri dell'Inter dovrebbe essere il seguente:
- Martinez primo portiere
- Provedel secondo portiere
- Di Gennaro terzo portiere