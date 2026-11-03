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Stefano Silvestri

Problema alla schiena per Gollini, in dubbio per Manchester United-Roma: De Marzi o Vasquez, chi giocherebbe al suo posto

Champions League
Roma
Manchester United vs Roma
Manchester United
P. Gollini

Il portiere giallorosso, ex della partita, non è certo di scendere in campo nella gara di Champions League dell'Old Trafford: chi lo rimpiazzerebbe tra i pali.

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03 nov 2026

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A poche ore dalla sfida di Champions League in casa del Manchester United, la Roma si ritrova a dover fare i conti con un guaio grosso come una casa: Pierluigi Gollini è in dubbio.

Il portiere giallorosso, diventato titolare dopo l'infortunio di Svilar, non è certo di poter scendere in campo nella notte di Champions League a causa di problemi alla schiena. A rivelarlo è Il Tempo.

La complicazione per Gian Piero Gasperini è doppia in vista della gara dell'Old Trafford: come noto è già ai box Mile Svilar, ovvero il titolare indiscusso, il cui infortunio ha aperto le porte della titolarità proprio a Gollini.

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  • DECISIONE ALL'ULTIMO

    Solamente in extremis si avrà un quadro definitivo della disponibilità o meno di Gollini. L'ex portiere dell'Atalanta proverà a stringere i denti, ma come detto la sua presenza a Manchester è in forte dubbio.

    Gasperini, dunque, saprà solo all'ultimo se potrà contare su di lui oppure no nella sfida da mille e una notte dell'Old Trafford.

    Gollini è peraltro un ex del Manchester United, anche se vi ha giocato solamente a livello giovanile: è accaduto dal 2012 al 2014, dopo aver lasciato il vivaio della SPAL, prima di tornare in Italia e iniziare da Verona il proprio percorso a livello di prima squadra.

  • PRONTO VASQUEZ

    Nel caso Gollini desse definitivamente forfait, al suo posto è pronto Devis Vasquez: l'ex milanista era stato inizialmente escluso dalla Lista UEFA della Roma, prima di essere inserito per prendere il posto di Svilar.

    La modifica, relativa in primis ai portieri ma da un anno allargata anche ai giocatori di movimento, è consentita dal regolamento dell'UEFA. E la Roma, dopo l'infortunio che ha mandato ko il titolare, ha deciso di sfruttarla. Vasquez è già andato in panchina come secondo portiere sia contro il Real Madrid che contro lo Slovan Bratislava.

    Vasquez, che con la Roma non ha ancora esordito in partite ufficiali, all'inizio della stagione non era presente nemmeno nella lista per la Serie A. Ma da quasi un mese sta andando regolarmente in panchina anche in campionato.

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  • C'È ANCHE IL GIOVANE DE MARZI

    Pronto anche il giovanissimo Giorgio De Marzi, classe 2007: lui sì era stato inserito sin da subito nella Lista UEFA della Roma per la Fase Campionato della Champions League, come terzo portiere alle spalle di Svilar e Gollini.

    De Marzi, che nella passata stagione militava nella Primavera della Roma, da quest'anno è stato aggregato in pianta stabile nella prima squadra giallorossa. Come Vasquez, però, non è mai sceso in campo, assistendo dalla panchina alle prestazioni di Svilar prima e di Gollini poi.

    In linea teorica la scelta di Gasperini, in caso di forfait di Gollini, dovrebbe come detto ricadere sul più esperto Vasquez, che nel curriculum vanta già una stagione da titolare in Serie A con l'Empoli. Non è esclusa però una sorpresa, considerando come il baby De Marzi sia tenuto in grande considerazione nell'ambiente giallorosso.

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