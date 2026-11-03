Problema alla schiena per Gollini, in dubbio per Manchester United-Roma: De Marzi o Vasquez, chi giocherebbe al suo posto

Nel caso Gollini desse definitivamente forfait, al suo posto è pronto Devis Vasquez: l'ex milanista era stato inizialmente escluso dalla Lista UEFA della Roma, prima di essere inserito per prendere il posto di Svilar.

La modifica, relativa in primis ai portieri ma da un anno allargata anche ai giocatori di movimento, è consentita dal regolamento dell'UEFA. E la Roma, dopo l'infortunio che ha mandato ko il titolare, ha deciso di sfruttarla. Vasquez è già andato in panchina come secondo portiere sia contro il Real Madrid che contro lo Slovan Bratislava.

Vasquez, che con la Roma non ha ancora esordito in partite ufficiali, all'inizio della stagione non era presente nemmeno nella lista per la Serie A. Ma da quasi un mese sta andando regolarmente in panchina anche in campionato.