Problema alla schiena per Gollini, in dubbio per Manchester United-Roma: De Marzi o Vasquez, chi giocherebbe al suo posto

A poche ore dalla sfida di Champions League in casa del Manchester United, la Roma si ritrova a dover fare i conti con un guaio grosso come una casa: Pierluigi Gollini è in dubbio.
Il portiere giallorosso, diventato titolare dopo l'infortunio di Svilar, non è certo di poter scendere in campo nella notte di Champions League a causa di problemi alla schiena. A rivelarlo è Il Tempo.
La complicazione per Gian Piero Gasperini è doppia in vista della gara dell'Old Trafford: come noto è già ai box Mile Svilar, ovvero il titolare indiscusso, il cui infortunio ha aperto le porte della titolarità proprio a Gollini.
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