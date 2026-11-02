Il ritorno da ex a Old Trafford di Gollini: il passato allo United, nel presente (senza Svilar) si è preso la Roma

Il portiere si è meritato, nei giorni scorsi, anche il pubblico apprezzamento di Gian Piero Gasperini, che ha sottolineato non solo l’aspetto tecnico, ma anche le doti caratteriali, smussate negli anni in cui Gollini ha giocato anche all’Aston Villa. Con Gasperini, in passato, c’erano state delle piccole increspature, all'Atalanta, questioni ormai dimenticate, come rivelato dall’allenatore giallorosso: “È un portiere di livello, altrimenti non avrebbe fatto 112 partite con me. Adesso è un ragazzo diverso da quando ci siamo incontrati la prima volta, era più giovane ed esuberante. Quando ci siamo ritrovati a Roma, abbiamo rimesso a posto un paio di questioni, io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità e da un anno e mezzo è straordinario”.