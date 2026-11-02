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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il ritorno da ex a Old Trafford di Gollini: il passato allo United, nel presente (senza Svilar) si è preso la Roma

Champions League
Manchester United vs Roma
Roma
P. Gollini
Ones to watch

Fra i tanti giocatori della Roma che ben conoscono il calcio inglese c’è anche l’estremo difensore, che in Champions sarà ancora titolare per l’assenza di Svilar.

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03 nov 2026

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Quella di martedì sarà una notte speciale per Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma sarà ancora titolare fra i pali giallorossi e difenderà la porta di Gasperini a Old Trafford.

Proprio a Manchester, dove arrivò giovanissimo, facendo parte dell’Academy dei Red Devils, collezionando alcune presenze tra Youth League e campionati Under dal 2012 al 2014.

Non riuscì mai ad avvicinarsi alla prima squadra, che sfiderà indossando la maglia della Roma, ma sarà una serata molto emozionante senza dubbio per l’estremo difensore nativo di Bologna. 

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  • LE BUONE PRESTAZIONI AL POSTO DI SVILAR

    Gollini sta, comunque, facendo molto bene con la maglia della Roma. Chiamato a sostituire l’infortunato Svilar, l’ex Atalanta ha dimostrato di essere un dodicesimo più che affidabile. Tra interventi decisivi, sicurezza nel guidare il reparto arretrato e una calma contagiosa nei momenti di pressione, le sue recenti prestazioni hanno blindato la porta della Roma, guadagnandosi la totale fiducia dello staff tecnico e l'affetto dei tifosi.

  • Atalanta BC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    L’ELOGIO DI GASPERINI

    Il portiere si è meritato, nei giorni scorsi, anche il pubblico apprezzamento di Gian Piero Gasperini, che ha sottolineato non solo l’aspetto tecnico, ma anche le doti caratteriali, smussate negli anni in cui Gollini ha giocato anche all’Aston Villa. Con Gasperini, in passato, c’erano state delle piccole increspature, all'Atalanta, questioni ormai dimenticate, come rivelato dall’allenatore giallorosso: “È un portiere di livello, altrimenti non avrebbe fatto 112 partite con me. Adesso è un ragazzo diverso da quando ci siamo incontrati la prima volta, era più giovane ed esuberante. Quando ci siamo ritrovati a Roma, abbiamo rimesso a posto un paio di questioni, io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità e da un anno e mezzo è straordinario”.

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  • IL PASSATO DI GOLLINI AL MANCHESTER UNITED

    Per capire il valore emotivo della notte di Old Trafford bisogna fare un salto indietro nel tempo. Prima dei grandi palcoscenici della Serie A, quando era poco più che un adolescente, Gollini ha vissuto un'intensa esperienza nell’Academy del Manchester United, tra il 2012 e il 2014. Un periodo formativo fondamentale, vissuto a contatto con i campioni dei Red Devils, in quello che era uno United ancora stellare. La parentesi in Inghilterra ha plasmato il carattere di un ragazzo coraggioso, disposto a lasciare l'Italia molto presto per misurarsi con i ritmi e l'intensità del calcio inglese.

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  • Aston Villa v Middlesbrough - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    IN INGHILTERRA ANCHE ALL’ASTON VILLA

    Quella con i Red Devils non è stata, del resto, l'unica parentesi vissuta oltremanica per il portiere italiano. Nel suo curriculum, infatti, figura anche l'esperienza all'Aston Villa, che lo prelevò quando il club di Birmingham disputava la Championship. Stavolta, invece, Gollini disputò 20 presenze nella seconda divisione inglese, che hanno contribuito a costruire quel bagaglio internazionale fondamentale per renderlo il portiere che oggi è.

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  • Mile SvilarGetty Images

    QUANDO RIENTERÀ SVILAR

    Nel frattempo, in casa romanista, comunque si prepara a tornare Mile Svilar. A inizio ottobre, durante una sessione d’allenamento, il portiere aveva riportato una frattura da stress al quinto dito del piede destro. Gli esami effettuati lungo il percorso di recupero hanno consigliato la prudenza e non recupero non affrettato. Reso, peraltro, non necessario dal rendimento di Gollini, che farà i pali si è dimostrato un dodicesimo estremamente affidabile. 

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