Il ritorno da ex a Old Trafford di Gollini: il passato allo United, nel presente (senza Svilar) si è preso la Roma

Quella di martedì sarà una notte speciale per Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma sarà ancora titolare fra i pali giallorossi e difenderà la porta di Gasperini a Old Trafford.
Proprio a Manchester, dove arrivò giovanissimo, facendo parte dell’Academy dei Red Devils, collezionando alcune presenze tra Youth League e campionati Under dal 2012 al 2014.
Non riuscì mai ad avvicinarsi alla prima squadra, che sfiderà indossando la maglia della Roma, ma sarà una serata molto emozionante senza dubbio per l’estremo difensore nativo di Bologna.
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