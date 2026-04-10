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Milan Pulisic LeaoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Milan-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Davis e Zaniolo

Serie A
Milan vs Udinese
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Udinese

Le scelte di formazione di Allegri e Runjaic per Milan-Udinese, gara valida per il 32° turno di Serie A.

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Archiviata la sconfitta di Napoli, per il Milan è tempo di tornare all'opera in campionato: sulla strada dei rossoneri c'è l'Udinese.

La squadra di Runjaic si trova in una posizione decisamente tranquilla di classifica, alla luce dei 40 punti conquistati che consentono di sperare in una chiusura nella parte sinistra della graduatoria; meneghini che invece devono guardarsi le spalle dopo aver a lungo sognato l'obiettivo dello Scudetto.

Di seguito tutte le ultime sulle formazioni di Milan-Udinese: chi gioca titolare nel match in programma sabato alle ore 18.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Tutti a disposizione di Allegri, compreso Gabbia seppur non al 100%. I rossoneri cambiano modulo, passando dal 3-5-2 al 4-3-3 con Athekame che prenderà il posto di Tomori sulla destra e con Saelemaekers che avanzerà nel tridente con Gimenez e Pulisic. Dalla panchina, invece, Leao.

    MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

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  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Rientro importante tra i friulani: riecco Davis, assente contro il Como per scontare un turno di squalifica. Accanto a lui ci sarà Zaniolo, con Atta arretrato sulla linea dei centrocampisti. Solet a guidare la difesa davanti alla porta di Okoye. Ancora assente, invece, Zemura.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

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  • DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN TV E STREAMING

    Milan-Udinese sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

    Da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento.

    Match disponibile per la visione anche su DAZN 1, canale numero 214 attivabile per i clienti Sky.

  • ARBITRO MILAN-UDINESE: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    Arbitro: Marchetti

    Assistenti: Imperiale e Fontemurato

    Quarto ufficiale: Mucera

    VAR: Maggioni

    AVAR: Abisso

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