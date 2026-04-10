Probabili formazioni Milan-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Davis e Zaniolo

Milan-Udinese sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento.

Match disponibile per la visione anche su DAZN 1, canale numero 214 attivabile per i clienti Sky.