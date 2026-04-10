Probabili formazioni Milan-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Davis e Zaniolo

Archiviata la sconfitta di Napoli, per il Milan è tempo di tornare all'opera in campionato: sulla strada dei rossoneri c'è l'Udinese.
La squadra di Runjaic si trova in una posizione decisamente tranquilla di classifica, alla luce dei 40 punti conquistati che consentono di sperare in una chiusura nella parte sinistra della graduatoria; meneghini che invece devono guardarsi le spalle dopo aver a lungo sognato l'obiettivo dello Scudetto.
Di seguito tutte le ultime sulle formazioni di Milan-Udinese: chi gioca titolare nel match in programma sabato alle ore 18.