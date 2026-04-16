Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi

Lo scorso dicembre la Juventus ha avuto la meglio al Dall'Ara per 1-0. Il match deciso da Cabal al 64' ha visto i rossoblù concludere in inferiorità numerica causa espulsione subita da Heggem, cinque minuti dopo il vantaggio degli ospiti.

Bologna-Juventus di fine 2025 è stata l'ennesima partita in cui i bianconeri sono riusciti a fare risultato contro i felsinei, per cui Madama rappresenta un vero e proprio tabù sia in casa che in trasferta: l'ultimo successo è infatti datato febbraio 2011, quando la doppietta di un Di Vaio all'epoca rossoblù riuscì ad espugnare l'Olimpico, il vecchio stadio juventino.

Da allora la Juventus ha vinto venti partite, mentre i pareggi sono stati nove.