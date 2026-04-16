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Koopmeiners Bologna Juventus Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi

Serie A
Juventus vs Bologna
Juventus
Bologna

La Juventus, quarta in classifica, ospita un Bologna reduce dall'eliminazione in Europa League. Spalletti ritrova McKennie dopo la squalifica scontata nell'ultimo turno di campionato.

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Punti europei preziosi in palio. All'Allianz Stadium obiettivi continentali diversi per Juventus e Bologna, con i primi che puntano al ritorno in Champions tramite uno dei posti dal secondo al quarto, mentre i rossoblù, reduci dall'eliminazione di Europa League contro l'Aston Villa cercano di avvicinare l'Atalanta settima per una qualificazione alla prossima Conference League.

Con appena sei turni da disputare (Juve-Bologna fa parte del 33esimo), non si può più sbagliare e il pareggio non è un risultato contemplabile. Ancor meno, ovviamente, la sconfitta. Entrambe le squadre sanno di dover vincere il più possibile, a cominciare dalla nuova giornata di Serie A: i bianconeri arrivano all'incontro dopo un'ottimo periodo di forma, mentre i felsinei proveranno a dimenticare il doppio k.o contro i Villans che ha sancito il saluto all'Europa.

Nella Juventus ci sarà nuovamente McKennie, che nell'ultima giornata ha scontato la squalifica per somma di ammonizioni, mentre il Bologna dovrà risolvere la questione ballottaggio dopo che in Europa Bernadeschi è stato schierato titolare, con Orsolini in campo solamente nella ripresa.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adzic, Cabal, Milik, Perin, Vlahovic

    Ballottaggi: Kelly 55%-Gatti 45%, Boga 55%-David 45%

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL BOLOGNA

    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Skorupski, Dominguez, Lykogiannis, Dallinga

    Ballottaggi: Lucumì 55%-Vitik 45%, Joao Mario 55%-Zortea 45%, Moro 55%-Ferguson 45%, Orsolini 55%-Bernardeschi 45%, Cambiaghi 55%-Rowe 45%, Castro 55%-Dallinga 45%

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  • DOVE VEDERE JUVE-BOLOGNA IN TV E STREAMING

    Juventus e Bologna si sfidano domenica 19 aprile nel posticipo delle ore 20:45, con visione tv e streaming in esclusiva su Dazn.

    Chi ha attivato zona Dazn può comunque guardare Juventus-Bologna live su Sky al canale numero 214, ovvero Dazn 1.

  • IL BOLOGNA NON VINCE DAL 2011

    Lo scorso dicembre la Juventus ha avuto la meglio al Dall'Ara per 1-0. Il match deciso da Cabal al 64' ha visto i rossoblù concludere in inferiorità numerica causa espulsione subita da Heggem, cinque minuti dopo il vantaggio degli ospiti.

    Bologna-Juventus di fine 2025 è stata l'ennesima partita in cui i bianconeri sono riusciti a fare risultato contro i felsinei, per cui Madama rappresenta un vero e proprio tabù sia in casa che in trasferta: l'ultimo successo è infatti datato febbraio 2011, quando la doppietta di un Di Vaio all'epoca rossoblù riuscì ad espugnare l'Olimpico, il vecchio stadio juventino.

    Da allora la Juventus ha vinto venti partite, mentre i pareggi sono stati nove.

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