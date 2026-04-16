Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi

Punti europei preziosi in palio. All'Allianz Stadium obiettivi continentali diversi per Juventus e Bologna, con i primi che puntano al ritorno in Champions tramite uno dei posti dal secondo al quarto, mentre i rossoblù, reduci dall'eliminazione di Europa League contro l'Aston Villa cercano di avvicinare l'Atalanta settima per una qualificazione alla prossima Conference League.
Con appena sei turni da disputare (Juve-Bologna fa parte del 33esimo), non si può più sbagliare e il pareggio non è un risultato contemplabile. Ancor meno, ovviamente, la sconfitta. Entrambe le squadre sanno di dover vincere il più possibile, a cominciare dalla nuova giornata di Serie A: i bianconeri arrivano all'incontro dopo un'ottimo periodo di forma, mentre i felsinei proveranno a dimenticare il doppio k.o contro i Villans che ha sancito il saluto all'Europa.
Nella Juventus ci sarà nuovamente McKennie, che nell'ultima giornata ha scontato la squalifica per somma di ammonizioni, mentre il Bologna dovrà risolvere la questione ballottaggio dopo che in Europa Bernadeschi è stato schierato titolare, con Orsolini in campo solamente nella ripresa.