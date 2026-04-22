Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Wesley RomaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Bologna-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Rowe, Mancini, Wesley e Dybala

Serie A
Bologna vs Roma
Bologna
Roma

Bologna e Roma in campo per il 34° turno di Serie A: le ultime di formazione sul match in programma al 'Dall'Ara'.

Pubblicità

Si è complicata e non poco la corsa della Roma per la conquista della qualificazione alla Champions League: ora sono cinque i punti di svantaggio dal quarto posto occupato da una lanciatissima Juventus.

Giallorossi impegnati in una trasferta non banale nel prossimo turno di Serie A: gli uomini di Gasperini fanno infatti visita al Bologna, intento a blindare l'ottavo posto dopo la delusione europea.

Di seguito tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Bologna-Roma: le scelte di formazione dei tecnici in vista del calcio d'inizio.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Non ci sarà Bernardeschi, finito k.o. a pochi minuti dall'ingresso in campo a Torino: titolarità scontata per Orsolini, con Rowe sull'out opposto e Castro al centro del tridente offensivo. Al centro della difesa c'è Vitik in pole su Heggem per affiancare Lucumì, Ravaglia ancora tra i pali vista l'indisponibilità di Skorupski.

    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Dybala recuperato e pronto a tornare tra i convocati: l'argentino partirà però dalla panchina. Titolari Soulé ed El Shaarawy, entrambi a supporto di Malen. Sulla fascia sinistra si rivedrà Wesley dopo più di un mese, nulla di grave per Mancini che sarà regolarmente al suo posto nel terzetto difensivo.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV E STREAMING

    Bologna-Roma, in programma sabato 25 aprile alle ore 18, sarà visibile su DAZN grazie all'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Match visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Bernardeschi

    Casale

    Dallinga

    Skorupski

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Dovbyk

    Ferguson

    Koné

    Pellegrini

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Roma crest
Roma
ROM