Probabili formazioni Bologna-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Rowe, Mancini, Wesley e Dybala

Si è complicata e non poco la corsa della Roma per la conquista della qualificazione alla Champions League: ora sono cinque i punti di svantaggio dal quarto posto occupato da una lanciatissima Juventus.
Giallorossi impegnati in una trasferta non banale nel prossimo turno di Serie A: gli uomini di Gasperini fanno infatti visita al Bologna, intento a blindare l'ottavo posto dopo la delusione europea.
Di seguito tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Bologna-Roma: le scelte di formazione dei tecnici in vista del calcio d'inizio.