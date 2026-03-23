La probabile formazione dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: modulo e titolari, come stanno Mancini, Bastoni e Tonali, chi gioca con Retegui

Ci siamo. Un altro po' di pazienza e l'Italia intera saprà se la Nazionale di Rino Gattuso sarà stata in grado o meno di andare ai Mondiali. O meglio: se, in primis, si sarà qualificata o meno per la finale dei playoff che condurranno la vincente negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

L'Irlanda del Nord è il primo avversario sulla strada degli azzurri. Il primo dei due, si spera, in attesa dell'eventuale finale contro Galles o Bosnia. Si gioca alla New Balance Arena di Bergamo giovedì 26 marzo, con calcio d'inizio alle 20.45. E il commissario tecnico, prima d'allora, avrà davanti a sé il compito di scegliere l'undici migliore da mandare in campo.

Come si schiererà, dunque, l'Italia contro l'Irlanda del Nord? Dal modulo ai probabili titolari di Gattuso, passando per i non pochi dubbi legati alle condizioni fisiche dei convocati, chi può scendere in campo dall'inizio giovedì sera.