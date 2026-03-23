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Stefano Silvestri

La probabile formazione dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: modulo e titolari, come stanno Mancini, Bastoni e Tonali, chi gioca con Retegui

Archiviato il weekend di campionato, l'attenzione si sposta sulla decisiva sfida dei Playoff Mondiali in programma giovedì a Bergamo. Ma Gattuso ha una serie di dubbi da sciogliere.

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Ci siamo. Un altro po' di pazienza e l'Italia intera saprà se la Nazionale di Rino Gattuso sarà stata in grado o meno di andare ai Mondiali. O meglio: se, in primis, si sarà qualificata o meno per la finale dei playoff che condurranno la vincente negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

L'Irlanda del Nord è il primo avversario sulla strada degli azzurri. Il primo dei due, si spera, in attesa dell'eventuale finale contro Galles o Bosnia. Si gioca alla New Balance Arena di Bergamo giovedì 26 marzo, con calcio d'inizio alle 20.45. E il commissario tecnico, prima d'allora, avrà davanti a sé il compito di scegliere l'undici migliore da mandare in campo.

Come si schiererà, dunque, l'Italia contro l'Irlanda del Nord? Dal modulo ai probabili titolari di Gattuso, passando per i non pochi dubbi legati alle condizioni fisiche dei convocati, chi può scendere in campo dall'inizio giovedì sera.

  • IL MODULO

    Gattuso dovrebbe proseguire sulla strada del 3-5-2 "spallettiano", sistema tattico che in un primo tempo sembrava essere stato abbandonato venendo poi riproposto. Anche contro la Norvegia, anche nella notte dell'umiliazione da Haaland e compagni.

    Spazio dunque a tre difensori, a due esterni a tutta fascia, ma soprattutto al doppio centravanti: questo sì, un marchio targato Gattuso.

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  • Donnarumma Italia Israele 2025 esulta 16.9Getty Images

    Portiere: DONNARUMMA

    Intoccabile tra i pali Gigio Donnarumma. Il portiere del Manchester City è reduce dall'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, ha vinto da spettatore la Carabao Cup, ma arriverà tirato a lucido all'appuntamento azzurro.

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  • Mancini ItaliaGetty Images

    Difensore: MANCINI o SCALVINI

    Senza l'infortunato Di Lorenzo, va compreso chi giostrerà sul centro-destra della retroguardia. Il prescelto sarebbe Gianluca Mancini, che però contro il Lecce ha avvertito un problema a un polpaccio venendo sostituito tra primo e secondo tempo. In caso di forfait è pronto l'atalantino Scalvini, con Gatti in seconda fila.

  • Bastoni ItaliaGetty Images

    Difensore: BASTONI o BUONGIORNO

    Alessandro Bastoni ha saltato sia l'Atalanta che la Fiorentina a causa del colpo alla tibia rimediato nel derby: il centrale dell'Inter ha comunque deciso di essere presente a Coverciano, ma rimane a rischio. A prendere il suo posto può essere il napoletano Buongiorno.

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  • Calafiori ItaliaGetty Images

    Difensore: CALAFIORI

    Certa la presenza di Riccardo Calafiori: sarà il mancino dell'Arsenal, che ha appena perso da subentrato la Carabao Cup ma che con la propria squadra comanda la Premier League, a piazzarsi sul centro-sinistra della difesa.

  • Politano Italia EstoniaGetty Images

    Esterno destro: POLITANO

    Sta vivendo un gran momento di forma Matteo Politano, in coincidenza con quello del Napoli imprevedibilmente riportatosi a -7 dall'Inter. L'esterno di Conte ha fatto il bello e il cattivo tempo contro il Lecce e ha pure calciato il corner da cui è nato il goal di McTominay contro il Cagliari. A destra toccherà a lui.

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  • Barella ItaliaGetty Images

    Mezzala: BARELLA

    Nicolò Barella ha sulla coscienza la palla persa da cui è scaturito l'1-1 del fiorentino Ndour, ma in precedenza aveva servito a Pio Esposito la palla dell'1-0, proprio come contro l'Atalanta. In generale, sta offrendo prestazioni non eccellenti. Ma fare a meno di lui è fuori questione.

  • Locatelli ItaliaGetty Images

    Regista: LOCATELLI

    Non arriva in Nazionale col morale a mille Manuel Locatelli. Il regista della Juventus è reduce dal rigore da ex malamente fallito contro il Sassuolo, decisivo per la mancata vittoria. Sarà però lui a dirigere il traffico davanti alla difesa contro l'Irlanda del Nord, con Cristante pronto a subentrare nella ripresa.

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  • Tonali Italia 2025 26Getty Images

    Mezzala: TONALI

    Intoccabile, almeno da sano, è anche Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle ha fatto tremare tutti dopo essere uscito acciaccato contro il Barcellona, in Champions League, e ha saltato il Sunderland per precauzione: contro l'Irlanda del Nord dovrebbe esserci, ma il dubbio rimane, anche se il manager dei Magpies Eddie Howe ha spiegato che "l'infortunio non è così grave come sembrava mercoledì". Si scalda Frattesi in caso di forfait.

  • Federico DIMARCO-italy-20240324-friendlies(C)Getty Images

    Esterno sinistro: DIMARCO

    L'esterno migliore del campionato, uno dei più continui in Serie A da agosto a oggi. E una risorsa da sfruttare anche in Nazionale. Federico Dimarco sarà il padrone della fascia sinistra a Bergamo: zero dubbi, zero discussioni.

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  • Mateo Retegui ItaliaGetty Images

    Attaccante: RETEGUI

    Sarà Mateo Retegui, il capocannoniere dello scorso campionato, a guidare l'Italia contro l'Irlanda del Nord. Scontata la presenza dell'ex centravanti atalantino, a secco nell'ultima partita in Arabia Saudita ma in goal tre volte nelle precedenti due uscite.

  • Kean ItaliaGetty Images

    Attaccante: KEAN

    A far coppia con Retegui sarà con ogni probabilità Moise Kean, che nonostante una stagione dal rendimento ben inferiore a quella scorsa non è mai stato lasciato in secondo piano da Gattuso. In corsa anche Pio Esposito, che dovrebbe però entrare nel corso del secondo tempo.

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  • LA PROBABILE ITALIA CONTRO L'IRLANDA DEL NORD

    Ecco dunque, tra tutti i punti interrogativi relativi agli acciacchi, come dovrebbe schierarsi l'Italia giovedì sera contro l'Irlanda del Nord:

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini (Scalvini), Bastoni (Buongiorno), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali (Frattesi), Dimarco; Kean (Esposito), Retegui. Ct. Gattuso

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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