La probabile formazione dell'Italia contro la Bosnia: modulo e titolari, gioca Retegui o Pio Esposito, come sta Bastoni

Il dubbio vero riguarda Mateo Retegui. L'italo-argentino è stato unanimemente considerato il peggiore in campo dell'Italia giovedì sera, e non solo per il goal che si è incredibilmente mangiato in campo aperto sullo 0-0. Gattuso non dovrebbe rinunciare a lui dal primo minuto, schierandolo in coppia con Kean: si parla pur sempre di un centravanti potenzialmente decisivo, e in una finale quelli decisivi servono come il pane. Ma Pio Esposito, che al contrario ha avuto un ottimo impatto, si candida e ha qualche chance di mettere la freccia e sorpassare il compagno.