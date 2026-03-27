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Stefano Silvestri

La probabile formazione dell'Italia contro la Bosnia: modulo e titolari, gioca Retegui o Pio Esposito, come sta Bastoni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Superato lo scoglio Irlanda del Nord, l'Italia torna in campo in Bosnia per provare a conquistarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali: le scelte di formazione di Gattuso.

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Rino Gattuso cambierà qualcosa o manterrà lo stesso undici che ha superato l'Irlanda del Nord? La domanda è d'obbligo: passati l'euforia e il sollievo per il passaggio del turno, l'Italia ha ora nel mirino la Bosnia, avversaria nella finale dei playoff che condurranno ai Mondiali.

La partita decisiva, la seconda da dentro o fuori in pochi giorni ma stavolta con in palio un biglietto per la gloria, si giocherà in Bosnia e precisamente a Zenica: calcio d'inizio alle ore 20.45 di martedì 31 marzo.

Chi scenderà in campo dal primo minuto nell'Italia? La probabile formazione scelta da Gattuso per la partita che vale un posto ai Mondiali.

  • IL MODULO

    Gattuso si prepara a confermare il 3-5-2 visto contro la Bosnia. Dunque tre difensori, due esterni a tutta fascia, un regista, due mezzali e soprattutto il doppio centravanti: uno scenario tattico, quest'ultimo, a cui l'ex allenatore di Milan e Napoli non ha intenzione di abdicare.

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  • Donnarumma Italia Irlanda del NordGetty Images

    Portiere: DONNARUMMA

    In porta ci sarà naturalmente Gigio Donnarumma. Il portiere del Manchester City non ha praticamente dovuto lavorare contro l'Irlanda del Nord, anche se ha rischiato qualcosina nel secondo tempo sul punteggio di 1-0: un suo disimpegno sbagliato con i piedi ha rischiato di favorire Donley, che però non è riuscito a controllare il pallone in area, facendo sfumare l'azione.

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  • Gianluca Mancini ItaliaGetty Images

    Difensore: MANCINI

    Titolare sul centro-destra della difesa sarà Gianluca Mancini. Il giocatore della Roma era in dubbio alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord a causa di un problema al polpaccio rimediato qualche giorno prima contro il Lecce, ma ha recuperato scendendo regolarmente in campo, anche se non al 100%. A Bergamo ha fatto il suo, disputando una gara solida.

  • Alessandro Bastoni ItalyGetty Images

    Difensore: BASTONI

    Non sta ancora benissimo Alessandro Bastoni, in dubbio fino all'ultimo contro l'Irlanda del Nord. Come rivelato da Gattuso dopo la partita della New Balance Arena, "al 99% non sarebbe nemmeno dovuto scendere in campo". Alla fine ha giocato, ha tenuto piuttosto bene, anche se nel secondo tempo si è fatto ammonire. Il ct lo ha poi riportato in panchina, inserendo Gatti al suo posto. Impossibile, nonostante le condizioni fisiche precarie, pensare a un'Italia senza di lui a Zenica.

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  • Calafiori Italia Irlanda del NordGetty Images

    Difensore: CALAFIORI

    Sul centro-sinistra della retroguardia a tre si piazzerà invece Riccardo Calafiori. Prestazione solida anche per il mancino dell'Arsenal, che non ha rinunciato neppure a qualche puntata in avanti. Per Gattuso è un intoccabile come lo era per Spalletti, condizioni fisiche permettendo.

  • Politano ItaliaGetty Images

    Esterno destro: POLITANO

    Ha stretto i denti anche Matteo Politano contro l'Irlanda del Nord. Pure lui era in dubbio, ma alla fine si è preso una maglia da titolare e non ha tradito: da lui è nata l'azione dell'1-0, oltre a tante altre giocate elettriche sulla destra. Nel secondo tempo opzione Palestra per portare forze fresche su quella corsia.

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  • Barella Italia Irlanda del NordGetty Images

    Mezzala: BARELLA

    Così così Nicolò Barella a Bergamo, a conferma di come la stagione dell'interista sia totalmente a due facce. Ma si tratta di un altro imprescindibile per l'Italia e per Gattuso. In Bosnia toccherà anche a lui dare forma al sogno Mondiale.

  • Locatelli ItaliaGetty Images

    Regista: LOCATELLI

    Bravo Manuel Locatelli a lasciarsi alle spalle la delusione del calcio di rigore sbagliato contro il Sassuolo. Il play della Juventus ha resettato tutto ed è ripartito. Regia difficoltosa nel primo tempo, meglio nel secondo. A Zenica toccherà di nuovo a lui guidare la squadra davanti alla difesa.

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  • Sandro TonaliGetty

    Mezzala: TONALI

    Un altro acciaccato che alla fine ce l'ha fatta. E per fortuna è andata così: proprio Sandro Tonali ha di fatto indirizzato una partita complicatissima, prima sbloccando il punteggio e poi mandando a segno Kean. L'acciacco fisico rimediato in Champions League è alle spalle, Gattuso può sorridere.

  • Dimarco ItaliaGetty Images

    Esterno sinistro: DIMARCO

    Potrà anche non essere lo straripante Dimarco di qualche settimana fa, ma è pur sempre Dimarco. Ovvero uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Contro l'Irlanda del Nord ha sfiorato il goal all'inizio, ha dato una mano alla squadra, ha fatto il suo. La fascia sinistra sarà di sua competenza anche in Bosnia.

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  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    Attaccante: KEAN

    Non ci sono dubbi sull'impiego dal primo minuto di Moise Kean: 12 goal nelle ultime 12 presenze da titolare con la maglia dell'Italia, 7 nelle ultime 5, il guizzo che a Bergamo ha chiuso i conti scacciando definitivamente la paura di non farcela. Gattuso si attende un ultimo sforzo dal centravanti della Fiorentina, protagonista di una stagione complicatissima a livello di club ma devastante quando indossa l'azzurro.

  • Retegui ItaliaGetty Images

    Attaccante: RETEGUI

    Il dubbio vero riguarda Mateo Retegui. L'italo-argentino è stato unanimemente considerato il peggiore in campo dell'Italia giovedì sera, e non solo per il goal che si è incredibilmente mangiato in campo aperto sullo 0-0. Gattuso non dovrebbe rinunciare a lui dal primo minuto, schierandolo in coppia con Kean: si parla pur sempre di un centravanti potenzialmente decisivo, e in una finale quelli decisivi servono come il pane. Ma Pio Esposito, che al contrario ha avuto un ottimo impatto, si candida e ha qualche chance di mettere la freccia e sorpassare il compagno.

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  • LA PROBABILE ITALIA CONTRO L'IRLANDA DEL NORD

    Gattuso, in sostanza, non dovrebbe cambiare praticamente nulla rispetto a Italia-Irlanda del Nord. Stesso modulo, in campo gli stessi undici o quasi: l'unico dubbio è come detto in attacco, dove Esposito insidia Retegui.

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Ct. Gattuso

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