La probabile formazione dell'Italia contro la Bosnia: modulo e titolari, gioca Retegui o Pio Esposito, come sta Bastoni

Rino Gattuso cambierà qualcosa o manterrà lo stesso undici che ha superato l'Irlanda del Nord? La domanda è d'obbligo: passati l'euforia e il sollievo per il passaggio del turno, l'Italia ha ora nel mirino la Bosnia, avversaria nella finale dei playoff che condurranno ai Mondiali.
La partita decisiva, la seconda da dentro o fuori in pochi giorni ma stavolta con in palio un biglietto per la gloria, si giocherà in Bosnia e precisamente a Zenica: calcio d'inizio alle ore 20.45 di martedì 31 marzo.
Chi scenderà in campo dal primo minuto nell'Italia? La probabile formazione scelta da Gattuso per la partita che vale un posto ai Mondiali.