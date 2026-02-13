Pisa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek la sblocca, Loyola spaventa i rossoneri, Fullkrug sbaglia un rigore, Modric la risolve, espulso Rabiot

Il Milan soffre ma vince 1-2 sul campo del Pisa e porta a casa tre punti pesantissimi che gli consentono di tornare a -5 dall'Inter.
Il primo tempo si gioca su ritmi molto bassi facendo spazientire Allegri che richiama più volte i suoi giocatori, in particolare Loftus-Cheek.
Poi però è proprio l'inglese a sbloccare il risultato staccando tutto solo di testa su preciso cross dalla destra di Athekame. Il Pisa prova a fare la partita ma di fatto non impegna mai Maignan confermando la sua preoccupante sterilità offensiva.
In avvio di ripresa Fullkrug, appena entrato al posto di Nkunku, potrebbe chiuderla ma il suo rigore colpisce il palo esterno e termina fuori. I toscani trovano coraggio e anche il pareggio con Loyola che da due passi fulmina Maignan.
Nel finale ci pensa Luka Modric a regalare la vittoria al Milan con una giocata da campione mentre Rabiot si fa espellere per proteste in pieno recupero.