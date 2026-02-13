Goal.com
Live
Milan esultanzaGetty Images
Lelio Donato

Pisa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek la sblocca, Loyola spaventa i rossoneri, Fullkrug sbaglia un rigore, Modric la risolve, espulso Rabiot

Il Milan vince soffrendo 1-2 sul campo del Pisa grazie alla giocata di Modric nel finale e torna a -5 dall'Inter. A segno anche Loftus-Cheek, poi il pareggio di Loyola. In mezzo l'errore di Fullkrug dal dischetto. Rabiot espulso.

Il Milan soffre ma vince 1-2 sul campo del Pisa e porta a casa tre punti pesantissimi che gli consentono di tornare a -5 dall'Inter.

Il primo tempo si gioca su ritmi molto bassi facendo spazientire Allegri che richiama più volte i suoi giocatori, in particolare Loftus-Cheek. 

Poi però è proprio l'inglese a sbloccare il risultato staccando tutto solo di testa su preciso cross dalla destra di Athekame. Il Pisa prova a fare la partita ma di fatto non impegna mai Maignan confermando la sua preoccupante sterilità offensiva.

In avvio di ripresa Fullkrug, appena entrato al posto di Nkunku, potrebbe chiuderla ma il suo rigore colpisce il palo esterno e termina fuori. I toscani trovano coraggio e anche il pareggio con Loyola che da due passi fulmina Maignan.

Nel finale ci pensa Luka Modric a regalare la vittoria al Milan con una giocata da campione mentre Rabiot si fa espellere per proteste in pieno recupero.

  • PAGELLE PISA

    Nicolas (5.5) incerto, Touré (6.5) lotta su ogni pallone, Loyola (6.5) freddo sotto porta, Tramoni (5) e Moreo (5.5) fanno troppo poco.

    Nicolas (5.5) incerto, Touré (6.5) lotta su ogni pallone, Loyola (6.5) freddo sotto porta, Tramoni (5) e Moreo (5.5) fanno troppo poco.

  • PAGELLE MILAN

    Pavlovic (5.5) meglio nell'area avversaria, bell'assist di Athekame (6.5), Fofana (5.5) pasticcia troppo, Modric (7) la decide, Nkunku (5.5) delude ma Fullkrug (5) fa peggio. Ingenuità di Rabiot (5)

    Pavlovic (5.5) meglio nell'area avversaria, bell'assist di Athekame (6.5), Fofana (5.5) pasticcia troppo, Modric (7) la decide, Nkunku (5.5) delude ma Fullkrug (5) fa peggio. Ingenuità di Rabiot (5)

  • TABELLINO PISA-MILAN

    PISA-MILAN 1-2

    Marcatori: 39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

    PISA (3-4-2-1): Nicolas 5.5; Canestrelli 5.5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 5.5; Touré 6.5 (86' Leris sv), Loyola 6.5 (91' Durosinmi), Aebischer 5 (56' Akinsamiro 6), Angori 6; Moreo 5.5 (86' Piccinini sv), Tramoni 5 (56' Iling-Junior 6);  Stojilkovic 6.5. All. Hiljemark.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 5.5, Pavlovic 5.5; Athekame 6.5 (77' Pulisic 6), Fofana 5.5 (72' Ricci 6), Modric 7, Rabiot 5, Bartesaghi 6; Loftus Cheek 6.5 (72' Leao 5.5), Nkunku 5.5 (46' Fullkrug 5 (90' De Winter sv). All. Allegri.

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Toure (P), Bartesaghi, Rabiot (M)

    Espulsi: 91' Rabiot

    Note: 56' Fullkrug sbaglia un rigore

0