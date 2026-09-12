Pinamonti è in panchina? Perché non gioca titolare Lazio-Milan: al suo posto Noslin

Pinamonti è comunque presente in panchina: vi siederà inizialmente accanto a Gattuso e alle altre seconde scelte della Lazio. Le riserve in questione sono Motta, Renzetti, Diogo Leite, Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen e Gudmundsson.

Il centravanti potrà fare dunque il proprio ingresso sul terreno di gioco nel corso della partita, probabilmente del secondo tempo, sempre che le sue condizioni fisiche inducano Gattuso a rischiarlo.