Pinamonti è in panchina? Perché non gioca titolare Lazio-Milan: al suo posto Noslin

Tre vittorie su tre, la voglia matta di fare poker e issarsi, almeno per 24 ore, in vetta alla classifica. Ma la Lazio, almeno inizialmente, dovrà farlo senza Andrea Pinamonti.
L'ex centravanti del Sassuolo, arrivato in biancoceleste negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato, non compare infatti nell'undici di partenza di Rino Gattuso in occasione della sfida delle 18 contro il Milan: al suo posto dentro Tijjani Noslin.
Perché dunque Pinamonti non è titolare in Lazio-Milan? La motivazione della scelta di Gattuso di non farlo partire dal primo minuto.
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