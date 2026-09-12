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Pinamonti LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Pinamonti è in panchina? Perché non gioca titolare Lazio-Milan: al suo posto Noslin

Serie A
Lazio vs Milan
Lazio
Milan
A. Pinamonti

L'ex centravanti del Sassuolo non compare nell'undici di partenza scelto da Gattuso per la sfida delle 18: la motivazione della sua assenza.

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Tre vittorie su tre, la voglia matta di fare poker e issarsi, almeno per 24 ore, in vetta alla classifica. Ma la Lazio, almeno inizialmente, dovrà farlo senza Andrea Pinamonti.

L'ex centravanti del Sassuolo, arrivato in biancoceleste negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato, non compare infatti nell'undici di partenza di Rino Gattuso in occasione della sfida delle 18 contro il Milan: al suo posto dentro Tijjani Noslin.

Perché dunque Pinamonti non è titolare in Lazio-Milan? La motivazione della scelta di Gattuso di non farlo partire dal primo minuto.


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  • IL GUAIO ALLA CAVIGLIA

    Pinamonti è alle prese da qualche giorno con un guaio a una caviglia: da lunedì scorso, per la precisione, giorno del posticipo vinto in casa dell'Udinese.

    In quell'occasione l'ex neroverde è stato schierato dall'inizio da Gattuso, dovendo però abbandonare il campo dopo pochi minuti nel corso del secondo tempo per far spazio a Noslin. Proprio a causa di un acciacco fisico.

    Già in settimana Pinamonti ha lavorato a mezzo servizio ed era considerato in dubbio per Lazio-Milan, prima di essere regolarmente convocato dal proprio allenatore.

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  • PINAMONTI È IN PANCHINA?

    Pinamonti è comunque presente in panchina: vi siederà inizialmente accanto a Gattuso e alle altre seconde scelte della Lazio. Le riserve in questione sono Motta, Renzetti, Diogo Leite, Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen e Gudmundsson.

    Il centravanti potrà fare dunque il proprio ingresso sul terreno di gioco nel corso della partita, probabilmente del secondo tempo, sempre che le sue condizioni fisiche inducano Gattuso a rischiarlo.

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  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

    Queste sono le formazioni ufficiali di Lazio e Milan, che si sfideranno all'Olimpico a partire dalle 18 nel secondo anticipo del sabato di Serie A:

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

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