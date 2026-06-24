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Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
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Pick Serie A 2026/2027: Inter-Napoli e Inter-Juventus in esclusiva su DAZN, i due derby Milan-Inter anche su Sky

Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato i 20 Pick Top Match da parte di DAZN e Sky: Inter-Napoli, Juventus-Milan e Inter-Juventus saranno in esclusiva su DAZN, Sky trasmetterà in co-esclusiva entrambe le sfide di campionato tra Milan e Inter.

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La Lega Serie A ha ufficializzato i 20 Pick Top Match da parte di DAZN e Sky, licenziatari dei diritti audiovisivi della Serie A 2026/2027. DAZN ha scelto Inter-Napoli, Juventus-Milan e Inter-Juventus come primissime scelte, mentre Sky ha puntato sui derby di Milano, garantendosi la trasmissione in co-esclusiva di entrambe le sfide di campionato tra Milan e Inter.


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    SU DAZN I PRIMI BIG MATCH DEL CAMPIONATO

    DAZN ha scelto di puntare sui primi big match in programma da calendario, aggiudicandosi i diritti esclusivi di entrambe le super sfide della terza giornata: sia Inter-Napoli che Juventus-Milan si potranno vedere solo sulla piattaforma di streaming.

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    I DERBY DI MILANO ANCHE SU SKY

    Sky ha puntato con decisione sui Derby di Milano, garantendosi la trasmissione in co-esclusiva di entrambe le sfide di campionato tra le due milanesi, in programma alla decima e alla ventiquattresima giornata.

    Sky, che da bando ha diritto a quattro pick, trasmetterà anche Roma-Juventus (giornata 16) e Juventus-Atalanta (giornata 5).

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  • I 20 PICK TOP MATCH SERIE A 2026/2027

    1. INTER-NAPOLI giornata 3: DAZN
    2. JUVENTUS-MILAN giornata 3: DAZN
    3. INTER-JUVENTUS giornata 19: DAZN
    4. MILAN-INTER giornata 10: SKY
    5. JUVENTUS-NAPOLI giornata 10: DAZN
    6. MILAN-JUVENTUS giornata 22: DAZN
    7. INTER-MILAN giornata 24: SKY
    8. NAPOLI-INTER giornata 22: DAZN
    9. NAPOLI-JUVENTUS giornata 24: DAZN
    10. JUVENTUS-INTER giornata 36: DAZN
    11. ROMA-MILAN giornata 19: DAZN
    12. ROMA-JUVENTUS giornata 16: SKY
    13. NAPOLI-MILAN giornata 15: DAZN
    14. ROMA-INTER giornata 5: DAZN
    15. INTER-ROMA giornata 31: DAZN
    16. JUVENTUS-ROMA giornata 27: DAZN
    17. MILAN-NAPOLI giornata 32: DAZN
    18. MILAN-ROMA giornata 36: DAZN
    19. JUVENTUS-ATALANTA giornata 5: SKY
    20. LAZIO-ROMA giornata 15: DAZN