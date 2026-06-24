Pick Serie A 2026/2027: Inter-Napoli e Inter-Juventus in esclusiva su DAZN, i due derby Milan-Inter anche su Sky

La Lega Serie A ha ufficializzato i 20 Pick Top Match da parte di DAZN e Sky, licenziatari dei diritti audiovisivi della Serie A 2026/2027. DAZN ha scelto Inter-Napoli, Juventus-Milan e Inter-Juventus come primissime scelte, mentre Sky ha puntato sui derby di Milano, garantendosi la trasmissione in co-esclusiva di entrambe le sfide di campionato tra Milan e Inter.







