La Lega Serie A ha ufficializzato i 20 Pick Top Match da parte di DAZN e Sky, licenziatari dei diritti audiovisivi della Serie A 2026/2027. DAZN ha scelto Inter-Napoli, Juventus-Milan e Inter-Juventus come primissime scelte, mentre Sky ha puntato sui derby di Milano, garantendosi la trasmissione in co-esclusiva di entrambe le sfide di campionato tra Milan e Inter.
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Pick Serie A 2026/2027: Inter-Napoli e Inter-Juventus in esclusiva su DAZN, i due derby Milan-Inter anche su Sky
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- AFP
SU DAZN I PRIMI BIG MATCH DEL CAMPIONATO
DAZN ha scelto di puntare sui primi big match in programma da calendario, aggiudicandosi i diritti esclusivi di entrambe le super sfide della terza giornata: sia Inter-Napoli che Juventus-Milan si potranno vedere solo sulla piattaforma di streaming.
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I DERBY DI MILANO ANCHE SU SKY
Sky ha puntato con decisione sui Derby di Milano, garantendosi la trasmissione in co-esclusiva di entrambe le sfide di campionato tra le due milanesi, in programma alla decima e alla ventiquattresima giornata.
Sky, che da bando ha diritto a quattro pick, trasmetterà anche Roma-Juventus (giornata 16) e Juventus-Atalanta (giornata 5).
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I 20 PICK TOP MATCH SERIE A 2026/2027
- INTER-NAPOLI giornata 3: DAZN
- JUVENTUS-MILAN giornata 3: DAZN
- INTER-JUVENTUS giornata 19: DAZN
- MILAN-INTER giornata 10: SKY
- JUVENTUS-NAPOLI giornata 10: DAZN
- MILAN-JUVENTUS giornata 22: DAZN
- INTER-MILAN giornata 24: SKY
- NAPOLI-INTER giornata 22: DAZN
- NAPOLI-JUVENTUS giornata 24: DAZN
- JUVENTUS-INTER giornata 36: DAZN
- ROMA-MILAN giornata 19: DAZN
- ROMA-JUVENTUS giornata 16: SKY
- NAPOLI-MILAN giornata 15: DAZN
- ROMA-INTER giornata 5: DAZN
- INTER-ROMA giornata 31: DAZN
- JUVENTUS-ROMA giornata 27: DAZN
- MILAN-NAPOLI giornata 32: DAZN
- MILAN-ROMA giornata 36: DAZN
- JUVENTUS-ATALANTA giornata 5: SKY
- LAZIO-ROMA giornata 15: DAZN