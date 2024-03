Perquisizioni nella sede del Milan: ipotesi di reato legato all’operazione RedBird

La Guardia di Finanza ha perquisito la sede del Milan di Via Aldo Rossi: secondo La Repubblica, non si escludono notifiche a dirigenti del club.

La Procura di Milano continua ad indagare sulla cessione del Milan da parte del fondo Elliott a RedBird nel 2022 per 1,1 miliardi di euro.

In queste ore sono in atto da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza delle perquisizioni nella sede di via Aldo Rossi.

Non si escludono notifiche a dirigenti del club per ipotesi di reato legati proprio all’operazione che ha portato il club rossonero a RedBird di Gerry Cardinale.

L'articolo prosegue qui sotto

In particolare, secondo il Corriere della Sera, sono due i profili nel mirino degli inquirenti: l’amministratore delegato del Milan dal 2022, Giorgio Furlani, e il suo predecessore tra il 2018 e il 2022 Ivan Gazidis, entrambi indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio.