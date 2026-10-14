Perché Vinicius Junior è stato squalificato per 4 giornate ne LaLiga: salta il Clasico contro il Barcellona

Il Real Madrid è praticamente quasi in campo, all'Olimpico, quando arriva la decisione del Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola: Vinicius Junior squalificato per 4 giornate.

Una decisione che arriva pochi giorni dopo la partita contro il Villarreal, gara nella quale il brasiliano è stato espulso, generando non poche polemiche.

A parlarne, poi, è stato anche José Mourinho che, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, si è detto contraddetto per la decisione e, soprattutto, la tempistica. E c'è di più: perché Vinicius Junior salta il Clasico contro il Barcellona.