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Vinicius Real MadridGetty
Antonio Torrisi

Perché Vinicius Junior è stato squalificato per 4 giornate ne LaLiga: salta il Clasico contro il Barcellona

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Il brasiliano non è disponibile per la partita contro il Barcellona, Mourinho non ci sta: "Perché 2 ore prima della partita con la Roma?".

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Il Real Madrid è praticamente quasi in campo, all'Olimpico, quando arriva la decisione del Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola: Vinicius Junior squalificato per 4 giornate.

Una decisione che arriva pochi giorni dopo la partita contro il Villarreal, gara nella quale il brasiliano è stato espulso, generando non poche polemiche.

A parlarne, poi, è stato anche José Mourinho che, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, si è detto contraddetto per la decisione e, soprattutto, la tempistica. E c'è di più: perché Vinicius Junior salta il Clasico contro il Barcellona.

  • PERCHÉ VINICIUS SQUALIFICATO 4 GIORNATE: COSA HA FATTO

    È il 70' di Real Madrid-Villarreal: Vinicius Junior raccoglie un pallone servito da Jude Bellingham e insacca per il 2-0. L'arbitro, però, va al VAR: perché?

    Perché il brasiliano per superare Saliba tira i capelli a quest'ultimo. Annullato il goal ed espulso lo stesso giocatore del Real.

    Per questo motivo il Comitato disciplinare ha deciso di squalificare il brasiliano per 4 giornate ne LaLiga.

  • COSA HA DETTO MOURINHO SULLA SQUALIFICA DI VINICIUS

    Intervenuto a Movistar, prima di Real Madrid-Roma, Mourinho si è lasciato andare a un commento netto.

    "Bisogna chiedere al Comitato il motivo per cui la sanzione è uscita ora. Perché non l'ha fatta uscira questa mattina o domattina, perché l'ha fatta uscire due ore prima di una partita così importante per il Real Madrid? Non bisogna scordare che il Real Madrid è una squadra spagnola".

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  • VINICIUS SALTA IL CLASSICO CON IL BARCELLONA

    La cattiva notizia, comunque, per Mourinho è che il Real Madrid perde Vinicius per 4 giornate, quindi salta la partita con il Siviglia e, quindi, con il Barcellona (e anche Racing Santander e Valencia).

    Insomma, niente Classico.

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