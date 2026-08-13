Perché Suzuki alla Juventus sta saltando e perché Vicario è tornato in corsa: cosa sta succedendo col PSG

Meglio intanto partire da un dato di fatto: Suzuki il Parma lo lascerà in ogni caso. E in ogni caso firmerà, nei prossimi giorni se non già nelle prossime ore, con il PSG.

Il costo dell'operazione? 35 milioni di euro. Parma e PSG hanno raggiunto un accordo in tal senso negli ultimi giorni e un dietrofront, in questo caso, non ci sarà.

Quel che è mutato è semmai un altro discorso: il futuro effettivo di Suzuki dopo aver firmato con i parigini. Ed è proprio qui che entra in ballo la Juventus.