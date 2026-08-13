Perché Suzuki alla Juventus sta saltando e perché Vicario è tornato in corsa: cosa sta succedendo col PSG

Il dietrofront ha quasi del clamoroso: a meno di sorprese, Zion Suzuki non indosserà la maglia della Juventus come appariva scontato fino a poche ore fa.
Il portiere giapponese del Parma era pronto a volare a Parigi e a diventare un nuovo giocatore del PSG. Il quale, subito dopo, lo avrebbe girato in prestito secco alla Juve. Ma così, se non accadranno altri ribaltoni, non sarà.
Perché dunque Suzuki alla Juventus rischia di essere definitivamente saltato, con la Juventus già orientata verso Guglielmo Vicario per la porta?
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