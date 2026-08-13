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Suzuki VicarioGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Suzuki alla Juventus sta saltando e perché Vicario è tornato in corsa: cosa sta succedendo col PSG

Calciomercato
Serie A
Juventus
Z. Suzuki
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913

Il portiere giapponese del Parma sembrava ormai pronto a firmare con i francesi, che lo avrebbero girato in prestito a Torino. Ma qualcosa non è andato secondo i piani.

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Il dietrofront ha quasi del clamoroso: a meno di sorprese, Zion Suzuki non indosserà la maglia della Juventus come appariva scontato fino a poche ore fa.

Il portiere giapponese del Parma era pronto a volare a Parigi e a diventare un nuovo giocatore del PSG. Il quale, subito dopo, lo avrebbe girato in prestito secco alla Juve. Ma così, se non accadranno altri ribaltoni, non sarà.

Perché dunque Suzuki alla Juventus rischia di essere definitivamente saltato, con la Juventus già orientata verso Guglielmo Vicario per la porta?


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  • Suzuki ParmaGetty Images

    SUZUKI ANDRÀ LO STESSO AL PSG

    Meglio intanto partire da un dato di fatto: Suzuki il Parma lo lascerà in ogni caso. E in ogni caso firmerà, nei prossimi giorni se non già nelle prossime ore, con il PSG.

    Il costo dell'operazione? 35 milioni di euro. Parma e PSG hanno raggiunto un accordo in tal senso negli ultimi giorni e un dietrofront, in questo caso, non ci sarà.

    Quel che è mutato è semmai un altro discorso: il futuro effettivo di Suzuki dopo aver firmato con i parigini. Ed è proprio qui che entra in ballo la Juventus.

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  • QUALE FUTURO?

    Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il PSG si sarebbe preso un po' di tempo per decidere che cosa fare di Suzuki in vista della prossima stagione: se cioè tenerlo nella rosa di Luis Enrique, o se darlo via in prestito per 12 mesi.

    La Juventus, che aspettava appena l'ufficialità del trasferimento a Parigi del giapponese per finalizzare a sua volta l'accordo per il prestito secco, è rimasta spiazzata. E ha deciso di ricominciare a guardarsi altrove, come del resto ha fatto praticamente dall'inizio del mercato, per un altro portiere.

    Attualmente il titolare del PSG è il russo Safonov, in campo anche nella Supercoppa Europea contro l'Aston Villa. Il suo vice è invece l'ex Lille Chevalier, preso un anno fa come erede di Donnarumma prima di perdere il posto e rischiare addirittura la cessione dopo appena 12 mesi.

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  • Vicario TottenhamGetty

    RISPUNTA VICARIO

    Chi è il nuovo prescelto della Juventus per la porta? Guglielmo Vicario. Ovvero un nome che più e più volte è stato accostato ai bianconeri nel corso dell'attuale finestra di mercato.

    Vicario è precipitosamente tornato di moda proprio dopo la brusca frenata sul fronte Suzuki, che come detto rischia di essere definitiva. E in questo momento deve essere considerato in pole position nelle gerarchie per il nuovo portiere.

    La Juventus lo vorrebbe in prestito dal Tottenham, come rivelato da Sky Sport. Sfruttando anche le scelte di Roberto De Zerbi, che ha deciso di fare a meno del connazionale e di promuovere al suo posto l'ex vice Kinsky, rialzatosi pienamente dall'incubo di Madrid e titolare nelle amichevoli estive.

    Andrà però compreso se gli Spurs apriranno a questa soluzione o se lasceranno partire Vicario solamente a titolo definitivo. Una questione che troverà risposta presto, molto presto.

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  • POCHI GIORNI ANCORA

    La Juventus, consapevole di essere in fortissimo ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda la questione portiere, ha infatti tutta l'intenzione di accelerare i tempi. Senza più tergiversare, senza più ritrovarsi sballottata tra un profilo e l'altro.

    Nei piani del club bianconero, questa è e deve essere la settimana decisiva: oltre non si andrà. Tradotto: un nuovo portiere verrà prelevato in questi giorni, entro domenica, senza attendere oltre.

    La questione Di Gregorio, autore di un errore anche contro l'Inter, è diventata infatti insostenibile e a Torino lo sanno. E inoltre siamo già quasi a Ferragosto: tra poco più di una settimana inizierà il campionato. Con la Juve che non sa ancora chi potrà schierare tra i pali nell'esordio di Frosinone.

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